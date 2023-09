Od farmerice do kraljice modernog countryja: Carrie Underwood život je promijenila jedna odluka

Carrie Underwood, pravim imenom Carrie Marie Underwood, rođena 10. ožujka 1983. godine u Muskogeeju, Oklahomi, postala je jedna od najpoznatijih američkih country pjevačica i to zahvaljujući pobjedi u televizijskom showu "Američki idol". Njezina put od udaljene farme u Oklahomi pa do svjetske slave primjer je onoga što se može postići kada se spoje talent, strast i malo sreće.

Djeca iz Checotaha, malog grada u Oklahomi, često sanjaju o velikim stvarima, ali malo njih ima priliku ostvariti te snove. Carrie je oduvijek pjevala; prvo u crkvi, a kasnije i na školskim predstavama. Svoj je akademski put započela na Sveučilištu Northeastern State s namjerom da postane novinarka. Priznala je kasnije kako je maštala o karijeri reportera ili voditeljice vijesti. Međutim, sudbina je imala druge planove.

Godine 2005, odlučila okušati sreću na audiciji za "Američki idol" u četvrtoj sezoni showa. Tada je imala 21 godinu i već u predstavljanju je otkrila kako nikada nije ni letjela avionom. Njezin prvi let u životu bio je kada je dobila poziv na recall 'Američkog idola' u Los Angeles.

Hrabra odluka da se prijavi u show se itekako isplatila - Carrie je iz kruga u krug prolazila dalje, a na kraju showa je izašla kao pobjednica i osvojila natjecanje baš kao i snimanje albuma. "Some Hearts" (2005) prodan je u više od sedam milijuna primjeraka i potvrdio Carrie kao jednu od najuspješnijih natjecateljica "Američkog idola".

No, unatoč novostečenoj slavi, Carrie nije zaboravila svoje korijene. Uz naporne turneje i koncerte, uspjela je završiti fakultet s odličnim uspjehom. Dok su se mnogi divili njezinom glasu, drugi su bili oduševljeni njezinom predanošću obrazovanju.

Njezin uspjeh nije prestao s prvim albumom. Nakon toga uslijedili su hitovi poput "Before He Cheats", i brojne nagrade, uključujući čak četiri Grammyja. Svaki njezin novi album potvrdio je njezin status nove kraljice country glazbe.

Ali, kako to obično biva, uspjeh donosi i nove prilike. Uz pjevanje, Carrie je pokrenula vlastitu liniju fitness odjeće "Calia" i napisala knjigu koja je namijenjena prvenstveno ženama Find Your Path: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong. Knjiga je gotovo instant postala bestseler.

Carrie je u privatnom životu pronašla sreću. od 2010.u sretnom je braku s profesionalnim hokejašem Mikeom Fisherom. Carrie i igrač NHL-a započeli su vezu nakon što su se upoznali na jednom od njezinih koncerata 2008. godine. Zaručili su se krajem 2009., a vjenčali godinu dana kasnije. Par ima dvoje sinova, rođenih 2015. i 2019. godine. U međuvremenu, Carrie je doživjela tri spontana pobačaja, što je kasnije inspiriralo njezinu pjesmu "Cry Pretty".

Osobni život Carrie nije bio bez izazova. Kada je Mike Fisher prešao u ekipu Nashville Predators, radiopostaja iz Ottawe odlučila je bojkotirati njezinu glazbu kao šalu, što je izazvalo burne reakcije njezinih fanova i kritike od strane samog Fishera.

Carrie je poznata po svojoj ljubavi prema životinjama i veganstvu, a veganka je od svoje 13 godine. Njezin oštar stav prema zakonu koji onemogućava dokumentiranje zlostavljanja životinja u Tennesseeju izazvao je kontroverze, ali ona ostaje čvrsta u svojim uvjerenjima.

Za sve žene koje sanjaju velike snove, priča o Carrie Underwood svjedoči o tome što se može postići kad vjerujete u sebe. Sudjelovanje u "Američkom idolu" bilo je tek početak; prava promjena dogodila se kad je Carrie odlučila slijediti svoj put i ostati vjerna sebi.

Od ove subote, 23. rujna u 20 i 15, na RTL-u prati glazbeni spektakl 'Superstar'. Cijele epizode showa možeš pogledati na streaming platformi Voyo, čak 24sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

POGLEDAJ I OVO: