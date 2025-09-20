Vital Proteins – ljepota i snaga iznutra

Ono što Vital Proteins čini posebnim jest jednostavnost primjene – kolagen se može dodati u jutarnju kavu, smoothie ili čaj, pretvarajući male trenutke u svakodnevne beauty rituale

Američki brend Vital Proteins nastao je iz jednostavne ideje – kako svakodnevnim ritualima podržati zdravlje i ljepotu iznutra. Njegov osnivač, Kurt Seidensticker, strastveni trkač, tražio je prirodno rješenje za podršku tijelu. Tako je 2013. godine nastao Vital Proteins, brend koji je vrlo brzo osvojio svijet i postao sinonim za kolagenske dodatke prehrani.

Na ekskluzivnom eventu posvećenom wellbeing filozofiji, posjetitelji su imali priliku otkriti moć najpoznatijeg proizvoda – Collagen Peptides, saveznika zdravlja kostiju i mišića*.

Ono što Vital Proteins čini posebnim jest jednostavnost primjene – kolagen se može dodati u jutarnju kavu, smoothie ili čaj, pretvarajući male trenutke u svakodnevne beauty rituale. Upravo ta lakoća korištenja i naglasak na prirodne sastojke omogućili su da Vital Proteins postane omiljeni izbor milijuna ljudi diljem svijeta, uključujući i brojne svjetske zvijezde. Vital Proteins inspirira na svakodnevne male rituale koji čine veliku razliku – jer prava ljepota uvijek dolazi iznutra.

* Kolagen je izvor proteina. Proteini doprinose održavanju mišićne mase i normalnih kostiju.