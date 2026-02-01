Trening završava, ali briga o odjeći tek počinje - sada puno jednostavnije

Gel za pranje odjeće koji čuva svježinu sportske i svakodnevne odjeće predstavljen u teretani

Početak godine mnogima znači povratak treningu, donošenje novih odluka i više vremena posvećenog zdravijem načinu života. No, uz svaki trening dolazi i manje omiljeni dio rutine – održavanje odjeće koja je svakodnevno izložena znoju, mrljama i čestim pranjima.

Upravo zato je u zagrebačkom fitness centru XXL Kvatrić, ondje gdje izazovi i nastaju, predstavljen novi pristup brizi o odjeći. Članove teretane u svlačionicama su dočekali posebno brendirani ormarići u kojima su mogli pronaći Faks Sport Gel te ga isprobati nakon treninga, uz kratku poruku koja objašnjava kako nova tehnologija djeluje upravo na uzroke neugodnih mirisa i zaprljanja.

Promo

Sportska odjeća često i nakon pranja zadržava neugodne mirise jer se oni zadržavaju duboko u vlaknima tkanine. Faks Sport Gel razvijen je s inovativnom enzimskom tehnologijom koja dubinski uklanja tvrdokorne mrlje i neutralizira neugodne mirise sa svih tkanina čak i pri pranju na nižim temperaturama. Osim za sportsku opremu, proizvod je prikladan i za svakodnevnu odjeću, pa jednako učinkovito održava svježinu majica, trenirki i ostale odjeće koju koristimo tijekom aktivnog dana. U vremenu kada sve više ljudi pokušava pronaći ravnotežu između posla, obaveza i brige o zdravlju, praktična rješenja koja pojednostavljuju svakodnevicu postaju važan dio rutine. Upravo zato i briga o odjeći nakon treninga postaje jednako važna kao i sam trening jer osjećaj svježine često znači i lakši nastavak dana.

„Treniram stvarno često i uvijek imam isti problem, a to je da mi se sportska odjeća jako brzo ‘istroši’, pogotovo što se tiče svježine. Koliko god je perem, nekad imam osjećaj da mirisi jednostavno ostanu, pogotovo nakon težih treninga. Probala sam stvarno svašta, ali rijetko kad nađeš nešto što baš radi razliku za sportsku robu. Zato se veselim isprobati Faks Sport odmah nakon treninga, jer tu odmah vidiš hoće li stvar funkcionirati ili ne. Kad znaš da će ti majica biti spremna za sljedeći trening bez puno muke, stvarno ti olakša cijelu rutinu.“, istaknula je Petra, članica teretane XXL Kvatrić.

Promo

Predstavljanje proizvoda u stvarnom okruženju treninga izazvalo je velik interes među članovima centra, koji su kroz zabavne izazove u teretani mogli osvojiti pakete proizvoda. U paketima se nalazio i novi Faks SportAktiv prašak, pa su sudionici dobili priliku isprobati i dodatne novitete. Aktivan dan često se sastoji od sitnica koje olakšavaju rutinu, a kada i odjeća ostaje svježa i spremna za nove obaveze, cijeli ritam dana postaje jednostavniji i ugodniji.

Koliko god trening bio naporan, osjećaj nakon njega uvijek bi trebao biti isti – zadovoljstvo, energija i spremnost za novi izazov. Kada je i odjeća spremna za nove planove, motivacija za sljedeći trening dolazi sama od sebe jer prava snaga počinje istinskom čistoćom.