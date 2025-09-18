Ulazak u jesen sa stilom: Zara ponovno otvorila vrata u Arena Centru za ljubitelje mode

Proširena trgovina od 2.300 m² spaja modu, arhitekturu i tehnologiju u jedinstveno iskustvo kupovine

Odlične vijesti za sve modne entuzijaste: Zara je ponovno otvorila vrata svoje vodeće trgovine u popularnom zagrebačkom Arena Centru. U proširenom prostoru, osmišljenom prema najnovijem konceptu uređenja ovog globalnog brenda, na čak 2.300 četvornih metara raspoređenih na dva kata, posjetitelje očekuje bogata ponuda kolekcija za žene, muškarce i djecu.

Posebno su atraktivne nove zone posvećene parfemima i ekskluzivnim linijama poput Zara Athleticz. Otvorenje donosi puno više od same kupovine. Riječ je o iskustvu gdje se moda, arhitektura, održivost i tehnologija susreću u autentičnoj destinaciji za stil i inspiraciju.

Novi arhitektonski koncept

Redizajn je osmislio Zarin arhitektonski studio s ciljem stvaranja toplog, intimnog i inspirativnog ambijenta. Interijer je oblikovan kao niz povezanih ambijenata od kojih svaki nosi vlastiti karakter, a zajedno stvaraju dojam male „trgovine unutar trgovine“.

Novi koncept, prisutan u Zarinim najvažnijim trgovinama u svijetu, donosi intimniji boutique-štih i zone, unikatni namještaj i svježe ideje u načinu prezentacije kolekcija. Na prvom katu posebno je naglašena kolekcija Zara Athleticz smještena u prostoru koji kombinira drvene elemente, kontrastne čelične detalje, keramiku i mramor. Pomno osmišljena rasvjeta posebno dolazi do izražaja jer ističe kolekcije i stvara profinjenu, modernu atmosferu.

Inovacije u korisničkoj usluzi

Trgovina u Arena Centru nudi potpuno integrirano iskustvo kupovine kroz više kanala. Kupci mogu istraživati i kupovati putem fizičke trgovine, zara.com platforme ili aplikacije uz mogućnost provjere zaliha u stvarnom vremenu i brže lokacije proizvoda.

Implementirana su i napredna tehnološka rješenja:

Automatizirani silos sustav kapaciteta do 1.200 paketa za brzo preuzimanje online narudžbi

Dvije automatizirane stanice za povrat proizvoda – brže i praktičnije rješenje za korisnike

Dodatne automatizirane točke za povrat online narudžbi

Više zona za plaćanje, uključujući pristupačne blagajne uz asistenciju osoblja

Učinkovitost i održivost

Zara Arena Centar dizajnirana je s posebnom pažnjom prema održivosti i energetskoj učinkovitosti. Trgovina koristi napredne sustave grijanja i hlađenja te inovativnu rasvjetu koja ne samo da smanjuje potrošnju energije, već i dodatno naglašava kolekcije, a time čini prostor toplim, ugodnim i inspirativnim za posjetitelje.

Trgovina je povezana i s internom Inergy platformom koja u stvarnom vremenu nadzire potrošnju energije i klimatizaciju, optimizira upravljanje te definira strategije za daljnje smanjenje energetskih potreba.

Zahvaljujući ovim inovacijama, posjet Zarinoj trgovini u Arena Centru postaje istinski užitak - moderan, inspirativan i odgovoran prema okolišu. Posjetite novu Zarinu trgovinu i doživite modu na potpuno novoj razini.