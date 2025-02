15 najboljih oskarovskih haljina svih vremena, prema Harper's Bazaaru

"Jedna od omiljenih oskarovskih haljina svih vremena zapravo nije haljina, već Dior smoking koji je Céline Dion nosila naopako. U to vrijeme, baš kao i haljina-labud, ovaj look, koji je dizajnirao John Galliano, smatran je modnim promašajem. No, u stvarnosti, ljudi jednostavno nisu razumjeli njezinu genijalnost. "