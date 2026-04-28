Lijepotica sa špice ukrala show u hit sakou za proljeće i ljeto - znamo gdje ga kupiti

Ako tražite komad koji će bez puno razmišljanja podići svaki outfit, ovakav sako je investicija koju nećete požaliti. Elegantno, nosivo i uvijek aktualno - savršeno za proljetne gradske kombinacije koje izgledaju effortless, a ostavljaju snažan dojam

Sunce, kava i moda - zagrebačka špica i ovog je puta isporučila sve što volimo kod proljetnih dana u gradu. Među brojnim kombinacijama, koje ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, izdvojio se outfit koji savršeno spaja ležernost i eleganciju.

U središtu ovog outfita nalazi se kratki strukturirani sako u nježnoj neutralnoj nijansi koji podiže cijelu kombinaciju na višu razinu. Model s dvostrukim kopčanjem i naglašenim zlatnim gumbima daje dozu elegancije i blagog military štiha, dok kroj prati liniju tijela i naglašava siluetu.

Upravo ovakav model, koji se može pronaći u aktualnoj ponudi Zare, savršen je prijelazni komad i pravi must-have za proljeće i ljeto.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Klasična baza s modernim twistom

Sako je kombiniran s lepršavom bijelom košuljom koja se lagano nazire ispod rukava i donosi dozu romantike kroz mekane, fluidne linije. Tamne traperice ravnog, pomalo opuštenog kroja s podvrnutim nogavicama unose urbanu notu i stvaraju savršen kontrast strukturiranom gornjem dijelu. Remen s decentnom zlatnom kopčom dodatno naglašava struk i povezuje cijeli look u skladnu cjelinu.

Zara, sako uz tijelo s gumbima i preklopom - 49,95 €

Pariški chic na zagrebački način

Outfit je zaokružen crnim gležnjačama koje dodaju dozu čvrstoće i praktičnosti, idealne za gradske šetnje. Sunčane naočale s tamnim staklima i tankim okvirom unose dozu misterioznosti i sofisticiranosti. Posebnu pažnju privlače i suptilni modni dodaci - dugi lančić i ogrlica koji dodatno izdužuju siluetu i daju outfitu profinjeni završni dodir.

Cijela kombinacija odiše nenametljivim stilom koji podsjeća na pariški chic - jednostavno, ali efektno. Opuštene linije, neutralne boje i pažljivo odabrani detalji stvaraju dojam lakoće, ali i modne osviještenosti. Ovo je kombinacija koja funkcionira u gotovo svakoj dnevnoj situaciji: od kave u centru do neformalnog poslovnog sastanka.