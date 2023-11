Što bi svaka žena nakon 40-te morala imati u svojoj kozmetičkoj torbici?

Svako životno doba zahtjeva drugačiju beauty rutinu – i naravno, drugačije proizvode u kozmetičkoj torbici. Naš omiljeni ruž koji smo nosile u studentskim danima možda nam neće pristajati kad budemo starije, a nekoliko slojeva maskare bez koje ne možemo zamisliti izlazak iz kuće, u zrelijim godinama može biti – jednostavno previše.

Važno je znati kakav make-up dodaje godine našem licu te također koji proizvodi nam mogu pomoći da izgledamo zdravo i svježe. Kao što postoje kreme namijenjene zrelijoj koži, postoje i beauty proizvodi koji su potrebni svim ženama nakon 40-te, kako bi njihova ljepota još više došla do izražaja. Ako si otpuhala 40 svjećica na torti, zaviri u svoju kozmetičku torbicu i provjeri imaš li ovih 8 must have proizvoda:

