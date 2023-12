Od puberteta do menopauze: Kako različita životna razdoblja utječu na kožu?

Život ostavlja tragove na našim licima i ono ne mijenja tijekom godina. No sitne bore i nesavršenosti treba shvatiti kao simbol svega onoga što si prošla u životu i zapravo možeš biti ponosna jer tvoja tijelo funkcionira i mijenja se. Dakako, na ten utječe menstrualni ciklus, odnosno hormonske fluktuacije, a njega kože definitivno ne bi trebala biti ista sa 16 i 50 godina. Svaka dob nosi svoje i prema tome bi trebala kreirati njegu.

Posebnu njegu zahtijeva suha koža sklona ljuštenju. Uvijek je ključna hidratizacija, a trebala bi se kloniti i unosa previše kofeina, alkohola ili duhana jer bi to moglo ubrzati starenje. Osim izbjegavanja štetnih utjecaja dobro je znati kako se koža mijenja tijekom života. U nastavku donosimo informacije kakvu njegu zahtijeva koža u svakom životnom razdoblju.

Pogledaj video: Saznaj sve o botoksu

Pubertet

Pod utjecajem testosterona, progesterona i estrogena u ovom se razdoblju pojačano pojavljuju akne na licu, ali i prištići na prsima. Prije posezanja za skupim preparatima, posegni za jednostavnom rutinom. Dermatolog Sam Bunting za Vogue savjetuje upotrebu sredstva za čišćenje lica koji ne isušuje kožu, hidratantnu kremu i u ljetnim mjesecima, kremu za sunčanje. Važno je redovito umivati lice, izbjegavati vruću vodu, ali i tešku šminku. Naravno, primijetiš li da nema pomaka, trebala bi se obratiti dermatologu.

Foto: Profimedia.hr

Trudnoća

Izbijanje prištića kod većine se stiša nakon puberteta, tamo negdje krajem srednje škole, no mnoge mlade žene i poslije se bore s prištićima na bradi tik prije menstruacije koji su povezani s hormonima. Naravno, na čistoću lica utječe i to držimo li ga čistim, mijenjamo li redovito jastučnice, ali i kako se hranimo. Trudnoća je posebno prevrtljivo razdoblje zbog utjecaja progesterona. Neke žene mogle bi biti sretne zbog trudničkog sjaja, dok bi se druge mogle suočiti s prištićima i aknama te pojačanom pigmentacijom. Prištići se javljaju uslijed povećane proizvodnje sebuma koja uzrokuje začepljivanje pora. Zato savjetujemo da je dvaput dnevno čistiš blagim sapunom, a u slučaju suhe kože koristi blaga sredstva za čišćenje lica ili tonike. Sve će se smiriti nakon poroda.

Foto: Profimedia.hr

Nakon poroda

Iako ćeš se vjerojatno očistiti od prištića, u razdoblju nakon poroda mogla bi te snaći suhoća kože. Također kod nekih se javljaju problemi s kožom poput ekcema i to zbog hormonalnih promjena, ali i imunološkog sustava. Čistom tenu ne pogoduje ni manjak sna, brzinski obroci i iscrpljenost koja je realnost za mnoge novopečene majke. Ipak, trebala bi izdvojiti vrijeme za jednostavnu i efikasnu njegu: potraži umirujuće i hidratantne sastojke ceramidi i niacinamid. Umivanje je obavezno kao i izbjegavanje agresivnih preparata.

Foto: Unsplash

Perimenopauza

U perimenopauzi tvoje se tijelo priprema za tvoju zadnju menstruaciju (menopauza). Pad estrogena ima značajan utjecaj na ten, ali i ostatak kože. Koža može postati suha, a mogao bi se pojaviti i svrbež. Ni akne nisu neuobičajeno što može biti izazovno jer istovremeno primjećujemo više bora i starenje kože. To je sve prirodan proces, no važna je adekvatna njega: koristi nježna sredstva, izbjegavaj agresivne sapune i vruću vodu. Preporučuju se preparati s vitaminom C, ali i hidratantne kreme bogate ceramidima, kolesterolom i masnim kiselinama kako bi poboljšala barijeru kože. Pomoći može i SPF krema jer može minimizirati daljnju razgradnju kolagena.