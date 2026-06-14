Znate li da Hrvatska ima svoj San Marino? Posjetili smo mjesto o kojem svi pričaju ovog ljeta

Sve što Novi Vinodolski danas predstavlja može se sažeti u nekoliko ključnih riječi – tradicija, priroda, vino, gastronomija i baština

Smješten tek nešto više od 170 kilometara od Zagreba, Novi Vinodolski jedna je od destinacija koja uspješno spaja ono najbolje od hrvatskog Jadrana. S jedne strane okružen je kristalno čistim morem i razvedenom obalom, a s druge se iznad grada uzdižu obronci Vinodolske doline i moćnog Velebita. Upravo taj jedinstveni susret mora i gorja stvorio je kraj bogate povijesti, vrhunskih vina, autentične gastronomije i impresivnih vidikovaca koji posjetiteljima pružaju sasvim drugačiju perspektivu Kvarnera. Sve što Novi Vinodolski danas predstavlja može se sažeti u nekoliko ključnih riječi – tradicija, priroda, vino, gastronomija i baština. Upravo će na tim temeljima biti izgrađena i ovogodišnja turistička priča destinacije koja gostima nudi mnogo više od klasičnog ljetovanja uz more.

TZ Novi Vinodolski

TZ Novi Vinodolski

TZ Novi Vinodolski

TZ Novi Vinodolski

Pjenušavi doručak u vinogradu: najbolji početak ljeta u Novom Vinodolskom

Posjet Novom Vinodolskom započnite tamno gdje je priča o ovom kraju počela-među vinogradima. Već samo ime ovog kraja svjedoči o stoljetnoj povezanosti njegovih stanovnika s uzgojem vinove loze, a najbolju priču pričaju vinogradi Vinske kuće Pavlomir. Uoči i kalendarskog početka ljeta, već četiri godine se u vinogradima ove vinarije održava prekrasan Pjenušavi doručak u vinogradu. Prerastajući u manifestaciju, ovaj događaj okuplja brojne lokalne proizvođače koji svojim proizvodima pričaju priču o ovom kraju. Uz pjenušava vina tako su u fokusu pršut i škamp, šunka i kobasica, slastice, kultni grobnički sir pružajući jedinstven doživljaj uživanja u eno-gastro priči. U organizaciji Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski i grada i same vinarije Pavlomir, kroz priču o pjenušavom početku dana u vinogradu vodila je vinska stručnjakinja Marija Vukelić, dok je domaćin Miroslav Palinkaš predstavio bogatu vinsku priču vinarije Pavlomir.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Frankopani, stare kamene ulice i zakon koji je bio ispred svog vremena

Nakon divnog doživljaja u vinogradu, vrijeme je za istraživanje obale Novog Vinodolskog. Današnji grad razvio se iz stare frankopanske utvrde Novigrad koju su u 13. stoljeću izgradili knezovi Krčki, kasnije poznati kao Frankopani. Oko utvrde se postupno formiralo naselje koje je zahvaljujući svom strateškom položaju postalo jedno od najvažnijih središta Vinodola. Frankopani su ostavili snažan trag u razvoju grada, a njihova baština i danas je vidljiva u staroj gradskoj jezgri, kamenim ulicama i povijesnim građevinama. Posebno mjesto u hrvatskoj povijesti Novi Vinodolski zauzima zbog Vinodolskog zakonika, donesenog 1288. godine u frankopanskom kaštelu. Riječ je o jednom od najvažnijih srednjovjekovnih pravnih spomenika Europe, napisanom hrvatskim jezikom i glagoljicom. Zakonik je bio iznimno napredan za svoje vrijeme jer je uređivao odnose između stanovništva i feudalnih gospodara te sadržavao odredbe koje su štitile prava žena. Danas Novi Vinodolski uspješno povezuje svoju bogatu povijest, vinsku tradiciju i mediteranski način života, stvarajući autentičnu priču koja privlači posjetitelje tijekom cijele godine. Tako šetnja starom gradskom jezgrom vodi kroz stoljeća povijesti. Kamene ulice, trgovi i ostaci fortifikacija pričaju priču o razdoblju kada su Frankopani oblikovali razvoj ovog kraja i ostavili neizbrisiv trag u njegovoj kulturnoj baštini. Posebno mjesto zauzima zgrada Frankopanskog Kaštela u kojoj se nalazi narodna knjižnica, gradska uprava, Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski i gradska vijećnica u kojoj je 1288. godine donesen Vinodolski zakonik, jedan od najvažnijih pravnih spomenika srednjovjekovne Hrvatske i Europe. Povijest je u Novom Vinodolskom prisutna na svakom koraku, ali ona nije zatvorena unutar muzeja. Ovdje se baština i danas živi – kroz običaje, lokalne manifestacije i tradicionalno kolo koje i danas plešu domaćini, prenoseći duh zajedništva novim generacijama.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Znate li da se i Hrvatskoj nalazi San Marino?

Nakon upoznavanja povijesne jezgre, priča nas vodi prema jednom od najfotografiranijih mjesta u destinaciji – otočiću San Marino. Nazivaju ga često najromantičnijim dijelom Kvarnera, a do otočića se dolazi brodom, ali i ljeti plivanjem. Obilazeći ga možete naučiti puno o različitim vjetrovima koji pušu na ovoj destinaciji i koji su oblikovali obalu. Uz to, otočić već godinama slovi kao jedno od najromantičnijih mjesta na hrvatskoj obali kojeg su brojni parovi izabrali za svoje vjenčanje ili zaruke, privučeni jedinstvenim ambijentom, pogledom na more i posebnim osjećajem mira koji ovdje vlada.

Velebitski škampi i domaća spiza kao zaštitni znak Klenovice

Gastronomija je još jedan važan dio identiteta ovog kraja, a srce gastronomije Novog Vinodolskog čini velebitski škamp. Zahvaljujući jedinstvenom spoju morskih struja i brojnim podmorskim izvorima slatke vode koji se spuštaju s Velebita, škampi iz ovog akvatorija poznati su po iznimnoj kvaliteti, čvrstom mesu i prepoznatljivoj slatkoći okusa. Upravo zato velebitski škamp nije samo vrhunska namirnica nego i dio identiteta ovog kraja. Njegova se kvaliteta najbolje osjeti u jednostavnim jelima koja ne skrivaju prirodne okuse mora- bez obzira poslužuje li se kuhan, na buzaru ili tek uz nekoliko kapi domaćeg maslinovog ulja. Uz škampe u cijelom Novom Vinodolskom zamirisat će vam riba pečena na gradele, a ljepotu ribarenja u ovom kraju, uz restorane doživite i u interpretacijskom centru Ribarska kućica a koja se nalazi na samoj rivi u Klenovici.

TZ Novi Vinodolski

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Vidikovci koji otkrivaju sasvim drugo lice Kvarnera

Iako ga mnogi prvenstveno doživljavaju kao morsku destinaciju, Novi Vinodolski sve se snažnije pozicionira i kao odredište za aktivni odmor. Jedan od najboljih načina za upoznavanje krajolika jesu brojni vidikovci koji pružaju spektakularne poglede na Vinodolsku dolinu, more, otoke i Velebit. U okolici Novog Vinodolskog nalazi se tri vidikovaca (koji čine jedan dio projekta Oči Vinodola), a jedan od najposjećenijih je vidikovac Sviba. Na ovom mjestu priroda pokazuje svu raskoš ovog područja. Pogled koji se otvara prema zelenim brežuljcima i plavetnilu mora savršeno objašnjava zašto je upravo spoj mora i planina najveća posebnost destinacije. Ništa manje impresivan nije ni vidikovac Kuk, omiljena točka ljubitelja fotografije, planinarenja i outdoor aktivnosti. Upravo se ovdje najbolje osjeća povezanost obalnog i ruralnog dijela Vinodola, stvarajući jedinstven krajolik kakav je teško pronaći bilo gdje drugdje na Jadranu.

Okusi tradicije u kušaonici Tilia

U blizini vidikovca Kuk, u seocetu s 20-ak stanovnika (i čak šestero djece) nalazi se kušaonica Tilia, mjesto koje na najbolji način predstavlja bogatstvo lokalnih proizvoda i tradicije. Smještena u nekadašnjoj osnovnoj školi, u neposrednoj blizini vidikovca Kuk, kušaonica gostima pruža priliku da upoznaju autentične okuse kraja u kojem se stoljećima isprepliću utjecaji mora, krša i planinskog zaleđa. Poseban naglasak stavljen je na domaće proizvode lokalnih proizvođača, a tijekom degustacije na stolu će vas dočekati različite vrste meda, domaći sirevi, pršut, kobasice i druge tradicionalne delicije poput grobničkog sira s domaćim grožđicama i medom.

Ljeto koje spaja sve najbolje od Kvarnera

Od pjenušca među vinogradima Pavlomira, preko frankopanske baštine i Vinodolskog zakonika, do velebitskih škampa, meda i spektakularnih vidikovaca – Novi Vinodolski ove godine gostima nudi mnogo više od sunčanja i kupanja. Ovo je destinacija u kojoj se povijest susreće s gastronomijom, vino s tradicijom, a more s planinama. Upravo zato Novi Vinodolski ovog ljeta privlači putnike željne autentičnih doživljaja, lokalnih priča i iskustava koja nadilaze klasičan odmor na obali. O manifestacijama koje će obilježiti ljeto na ovoj destinaciji pročitajte na ovom linku https://tz-novi-vinodolski.hr/najava-dogadanja/