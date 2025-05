Zeleni tjedan na RTL-u: Potaknimo promjenu i inspirirajmo za održivu budućnost!

Zeleni tjedan na RTL-u održava se od 2. do 8. lipnja te već tradicionalno fokus stavlja na očuvanje okoliša i djelovanje usmjereno na njegovu zaštitu. Tijekom pet dana u prostorima RTL-a odvijat će se različite aktivnosti u sklopu inicijative CME Cares te ESG strategije kojoj je tvrtka predana, a poseban sadržaj vezan uz tematiku tijekom tih sedam dana čeka i gledatelje glavnog kanala, RTL2, specijaliziranog kanala za djecu, mlade i obitelj RTL Kockice te platforme Voyo.

Promišljanje i djelovanje u skladu s načelima održivosti, usmjeravanje poslovanja prema odgovornom i društveno korisnom pristupu sastavni su dio ESG strategije RTL-a. Glavna ideja Zelenog tjedna jest na pozitivan, edukativan i inspirativan način potaknuti svijest o važnosti zaštite okoliša među zaposlenicima, kolegama, partnerima i gledateljima.

Kao kompanija koja snažno podržava pozitivne društvene promjene, RTL će tijekom Zelenog tjedna zaposlenicima pružiti priliku da svakodnevno uče i primjenjuju nove održive navike koje mogu imati značajan utjecaj na njihov profesionalni put i osobni razvoj. Zeleni tjedan RTL će obilježiti i posebnim sadržajima za svoje gledatelje: dokumentarnim i igranim hit-filmovima te specijalnim formatima i reportažama Informativnog programa koje se bave aktualnom tematikom.

U subotu, 7. lipnja gledatelje RTL-a očekuje 'Neugodna istina', dokumentarac u kojem bivši američki potpredsjednik Al Gore predstavlja zastrašujuće podatke o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Iznoseći znanstvene dokaze i alarmantne činjenice film prikazuje prijetnje koje klimatske promjene predstavljaju za cijeli planet. Film Neugodna istina snažno apelira na publiku da prepozna ozbiljnost klimatskih problema. Film koristi vizualne prikaze i podatke kako bi educirao gledatelje i motivirao ih na akciju. Al Gore kroz vlastito iskustvo prenosi ozbiljnost situacije na razumljiv način. Film Neugodna istina postao je ključan dokumentarac koji osvješćuje javnost o klimatskoj krizi.

U nedjelju, 8. lipnja, gledatelji glavnog kanala mogu pogledati film 'Vodeni svijet'. Zemljine polarne kape potpuno su se otopile, more je prekrilo čitavo kopno, a pomorac (Kevin Costner) koji plovi morskim prostranstvima na svom trimaranu stigne do plutajućeg sela i ponada se da će moći zamijeniti zemlju, koja je postala vrijedna roba, za potrepštine bez kojih ne može. No neprijateljski raspoloženi stanovnici liše ga slobode zbog škrga i peraja na nogama, koje su neki ljudi razvili kako bi se prilagodili novim uvjetima. Baš u to vrijeme selo napadnu gusari, ali pomorac uspije pobjeći i spasiti Helen (Jeanne Tripplehorn) i njezinu kćer. Zajedno s njima, on nastavlja potragu za mitskim kopnom, planinom Everest, nastanjenom ljudima.

Nedjeljnu večer gledatelji će moći provesti uz filmski hit 'Dan poslije sutra'. Glavne uloge u filmu tumače Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay. O. Sanders i Sela Ward, a radnja filma bavi se imaginarnim scenarijem nastalim nakon stravičnih posljedica promjene Zemljine klime. Naime, kada globalno zatopljenje počne uzrokovati neslućene tragedije po cijelom svijetu, iskusni će se stručnjak za klimu Jack Hall (Dennis Quaid) uputiti u bezumnu borbu s temperaturama daleko ispod ništice kako bi prevalio dalek put od Washingtona do New Yorka, suprotan smjeru svih ostalih koji bježe na topliji jug, te spasio svoga sina Sama (Jake Gyllenhaal).

Na kanalu RTL2 gledatelje u subotu, 7. te u nedjelju 8. lipnja u jutarnjem terminu očekuje 'Hungry Games', društveno odgovoran reality show koji kroz kulinarske izazove i zabavne zadatke potiče na promišljanje o prehrambenim navikama, rasipanju hrane i održivosti. Šestero kandidata, bivših sudionika RTL-ovih emisija i food-influencera, suočava se s neobičnim izazovima u prirodi, pokazujući kako male promjene mogu imati veliki utjecaj.

Specijalizirani kanal RTL Kockica nastavlja svoju misiju obrazovanja i zabave za najmlađe pripremivši za emitiranje serijale 'Prijatelji planeta', 'Tajne vrta', 'SOS za životinjski svijet', 'Razigrani laboratorij', 'Zoopedija' i 'Jeste li znali'. Uz to, na programu će biti omiljene 'Kockićeve priče' i 'Kockić i prijatelji'. Najmlađe gledatelje očekuju i pustolovine 'Janka Strižića', 'Boobe' i 'Barbapape', legendarni 'A je to!' i 'Milo'.

'Prijatelji planeta' edukativno je zabavan serijal RTL Kockice posvećen ekologiji u kojem se Kockići upoznaju s važnosti očuvanja prirode i konceptom održivog načina života.

'Tajne vrta' serijal je domaće produkcije posvećen vrtnim radinostima, nastao u suradnji s kreativkom Desire Crnković, velikom zaljubljenicom u hortikulturu. Uz voditeljicu Tatjanu Horvatić pokazuje gledateljima kako napraviti mali staklenik i hotel za kukce, upoznaje nas sa svijetom vrijednih pčela, ali i nudi savjete kako uzgojiti vlastito bobičasto voće.

Zabavno-edukativni serijal u produkciji RTL Kockice 'SOS za životinjski svijet' pod povećalo stavlja životinjske vrste koje su danas u prirodi u opadanju, neke od njih su iznimno rijetke, a njihov daljnji opstanak je ugrožen. U formatu 'SOS za životinjski svijet' prenose se priče onih koji se ne mogu sami izboriti za svoja prva i opstanak, ali zato na nama ostaje važan zadatak edukacije i širenja znanja.

'Razigrani laboratorij' pruža idealno mjesto svima koji su oduvijek voljeli eksperimente. Voditelj, uz pomoć malih asistenata, u svakoj epizodi vodi gledatelje u fascinantan svijet znanosti jednostavnim, zanimljivim i šarenim pokusima.

U serijalu 'Zoopedija' stručnjaci iz zagrebačkog Zoološkog vrta pridružuju se rješavanju pitanja te pružaju zanimljive informacije. U Zoopediji će djeca otkrivati misterije poput: "Skače li zaista poskok?", "Zašto šišmiše nazivaju slijepim miševima?", "Zašto su kornjače spore?", "Dočekaju li se mačke uvijek na noge?", "Zašto se kaže 'lijen kao lav'?" i mnoge druge fascinantne priče o životinjama.

Serijal 'Jeste li znali' donosi zanimljive podatke o prirodnim ljepotama, kulturnoj baštini i poznatim osobama. Hrvatska vrvi kulturnim i povijesnim znamenitostima koje su poznate u cijelom svijetu stoga nije bilo teško pronaći lokalitete za snimanje serijala 'Jeste li znali'.

RTL-ova streaming platforma Voyo donosi niz sjajnih besplatnih sadržaja za cijelu obitelj. Uz već spomenute 'Prijatelje planeta', 'Tajne vrta', 'SOS za životinjski svijet' i 'Zagonetnu šumu' za najmlađe gledatelje, one nešto starije čekaju 'Godine opasnog življenja', 'Zemlja: Jedan čudesan dan', 'Neugodna istina' i 'Putovanje vremenom - put života'.

Dokumentarna serija 'Godine opasnog življenja', producirana od strane Jamesa Camerona i Arnolda Schwarzeneggera, fokusira se na temu klimatskih promjena i osvaja gledatelje svojim provokativnim pristupom. Osvojila je prestižnu nagradu Emmy za najbolji dokumentarac, što svjedoči o njenoj kvaliteti i važnosti i pruža dubok uvid u izazove s kojima se suočava naš planet zbog klimatskih promjena, koristeći se iskustvima i stručnim mišljenjima uglednih stručnjaka.

Dokumentarni film 'Zemlja: Jedan čudesan dan' zapanjujućom filmskom tehnikom i kinematografskim sjajem prati životinje širom svijeta od izlaska do zalaska Sunca. Ovaj film vodi gledatelje na jedinstveno putovanje - od najviših planinskih vrhunaca preko udaljenih otoka do gužve urbanog života. Nizom emotivnih i intimnih priča film prikazuje izazove i ljepote prirodnog svijeta naglašavajući važnost svakog trenutka u životima njegovih glavnih junaka. Dok mala zebra očajnički pokušava prijeći nabujalu rijeku, pingvin se upušta u opasnu potragu za hranom za svoju obitelj, a ljenjivac traži ljubav, Zemlja: Jedan čudesan dan nudi humor, napetost i čudo života na planeti Zemlji. Svojim očaravajućim vizualima i snažnom naracijom, ovaj dokumentarac slavi ljepotu i složenost našeg svijeta, podsjećajući nas na neizmjernu vrijednost i krhkost života koji nas okružuje.

Dokumentarac 'Putovanje vremenom - put života' prati priču od trenutka velikog praska do današnjeg vremena, a nudi i mali uvid u budućnost svemira. S pomoću nevjerojatnih prikaza pokušava dokučiti postanak svemira i apstraktnog pojma kakvo je vrijeme. U filmu s naratoricom oskarovkom Cate Blanchett korišten je materijal koji je redatelj Terrence Malick skupljao punih 30 godina.

