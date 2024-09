Naljepše Talijanke svih vremena: Mediteranske ljepotice bez premca

Jedna od rijetkih talijanskih plavokosih glumica je Virna Lisi, ljepotica koja je najveću slavu postigla snimajući filmove 1960-ih i 1970-ih. Prvo je glumila u mjuziklima, jer je imala jako lijep glas, no kasnije se probila i u ozbiljne igrane filmove. Pamtimo ju po filmovima "How To Murder Your Wife" i "From Russia With Love". Smatrali su je nasljednicom Marilyn Monroe, no njezinu popularnost ipak nikad nije dosegla.