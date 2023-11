Formula za sretan život? Sastoji se od 4 važne stvari

Nedavno smo na Instagramu vidjeli fotografiju s natpisom: Želiš biti sretan? Budi! No to za mnoge nije lagano jer dugo – pa možda i cijeli život – tragaju za srećom. Iznutra su nezadovoljni, more ih životni problemi i nikako da izađu iz začaranog kruga. Možda čak imaju sređeno financijsko pitanje, mogu si priuštiti skupocjene marke, a kad to učine, shvate da ih materijalno dugoročno ne usrećuje. Reklo bi se: "nije u šoldima sve".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja je onda tajna sreće? Na to pitanje pokušava odgovoriti niz priručnika, a da bi došli do formule za sreću, čak su i na Sveučilištu Harvard pratili odrastanje i život više od 700 ispitanica i ispitanika. U preko 85 godina učinjeno je puno mjerenja, a sve to kako bi se pokušalo dokučiti što ljude doista održava sretnima i zdravima. Ustanovili su da su za sretan život presudni dobri međuljudski odnosi.

I drugi su psiholozi nastojali izdvojiti nekoliko stvari koje vode do sretnog života. U nastavku, dakle, izdvajamo četiri stavke sreće.

Pogledaj video: Kako biti sretan?