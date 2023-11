Formula za sretan život? Sastoji se od 4 važne stvari

Nedavno smo na Instagramu vidjeli fotografiju s natpisom: Želiš biti sretan? Budi! No to za mnoge nije lagano jer dugo – pa možda i cijeli život – tragaju za srećom. Iznutra su nezadovoljni, more ih životni problemi i nikako da izađu iz začaranog kruga. Možda čak imaju sređeno financijsko pitanje, mogu si priuštiti skupocjene marke, a kad to učine, shvate da ih materijalno dugoročno ne usrećuje. Reklo bi se: "nije u šoldima sve".

Koja je onda tajna sreće? Na to pitanje pokušava odgovoriti niz priručnika, a da bi došli do formule za sreću, čak su i na Sveučilištu Harvard pratili odrastanje i život više od 700 ispitanica i ispitanika. U preko 85 godina učinjeno je puno mjerenja, a sve to kako bi se pokušalo dokučiti što ljude doista održava sretnima i zdravima. Ustanovili su da su za sretan život presudni dobri međuljudski odnosi.

I drugi su psiholozi nastojali izdvojiti nekoliko stvari koje vode do sretnog života. U nastavku, dakle, izdvajamo četiri stavke sreće.

Povezanost s drugima

Čovjek je društveno biće, a da bismo bili zdravi i sretni, potrebna nam je interakcija s drugima. Ne treba to biti širok krug ljudi - važno je da imaš nekoga s kim možeš razgovarati, podijeliti loše, ali i dobre trenutke, nasmijati se… Smijeh je zaista lijek. Tužno je to što nažalost puno ljudi zapostavi drage ljude zbog obaveza, a mobitel im postane glavno društvo. Nastoji odvojiti kvalitetno vrijeme za obitelj, prijatelje, partnera te se sjeti osobe do koje ti je stalo. Nazovi je i pitaj kako je te što ima novoga kod nje ili njega.

Ljubaznost i briga trebali bi biti na vrhu prioriteta, a takve male geste doista mogu uljepšati život. Osim toga, kad si s drugima, dopusti im da izreknu svoj stav, saslušaj ih, no očekuj da oni saslušaju tebe.

Društvene veze su važne za sretan život, no dobro izvaži kome ćeš posvetiti vrijeme. Bolje je biti okružen s malim krugom ljudi kojima je stalo nego s velikim društvom koje jedva poznaješ.

Tjelesna aktivnost

Fizička aktivnost jedan je od najvažnijih preduvjeta zdravog života. Nastoji hodati barem pola sata dnevno, redovito se istezati (posebice ako puno sjediš) ili pak naći aktivnost koja te usrećuje – od planinarenja do plivanja ili joge. Slobodno kombiniraj više aktivnosti. Neprocjenjiv je osjećaj dobro obavljenog treninga. S druge strane, višednevna tromost mogla bi te učiniti manje sretnom i umornijom.

Zahvalnost

Znamo da nije uvijek lako ostati optimističan, no i u teškim se trenucima treba prisjetiti onoga što imamo i biti zahvalan na sitnicama koje, zapravo, čine naš život. Preporuka je svakoga dana napraviti rezime dana te se pokušati prisjetiti jednog lijepog trenutka. Zapiši ga. To može biti mala stvar – od kave na suncu do komplimenta na ulici. Tim malim stvarima probaj uljepšati život sebi, ali i drugima. Upitaj se na čemu si ti zahvalna? E, da: ako te netko iznenadio i obilježio dan, slobodno mu pošalju poruku zahvale. Često zaboravimo koliko nam to može značiti. I koliko nam malo treba za sreću.

Provođenje vremena s kućnim ljubimcima

Osim što treba biti dobar s dragim ljudima, isto se treba ophoditi i prema životinjama. Više je istraživanja pokazalo da kućni ljubimci mogu produžiti naš život, smanjiti simptome anksioznosti i stresa te nas oraspoložiti. Uz psa ćeš, primjerice, ostati u pokretu. Osim toga, životinje su sjajno društvo koje vraćaju odanost i ljubav.