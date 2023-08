Slavni producent Filip Miletić o suradnji sa Severinom: 'Bilo je i plakanja u studiju'

Proslavljeni regionalni producent Filip Miletić član je žirija megaspektakla 'SuperStar', a iza njega je dva desetljeća veoma uspješne glazbene karijere. Show 'SuperStar' gledatelji će ove jeseni moći gledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!

Mnogi kažu da iz suradnje s njim proizlaze samo hitovi i odličan dokaz za to su pjesme koje je stvorio za jednu od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima - Severinu. Njezin hit 'Uno Momento' na kojem je radio Miletić nalazi se na listi najslušanijih pjesama na YouTubeu što se tiče domaćih pjevača. Zaslužan je i za Severinin album 'Dobro došao u klub', ali i za nadolazeći. Kako je bilo raditi s njom na novom albumu, 13. studijskom albumu, otkrio je u razgovoru za RTL.hr.

"Nažalost, pandemija nas je poremetila, a mi smo to kreativno iskoristili kako bi se bavili i njezinim pjevanjem, a ne samo pjesmama. Severina je super jer se stalno želi mijenjati, bez obzira na komentare. I to nju čini toliko velikom. Onda smo se dogovorili da napravimo nešto drugačije jer ne možemo više raditi pjesme kao što je 'Uno Momento'. Ne želimo se ponavljati. Dobro je to što sam zadržao nešto njezino od ranije, ali smo napravili setup tako da se osjeti neka svježina. Cijela nota albuma je u duhu novijeg zvuka, a opet sam se trudio da zadržim nešto staro", rekao je te dodao: "Bilo je i plakanja u studiju".

Cijeli intervju pogledaj ovdje, a glazbeni spektakl 'SuperStar' gledaj od ove jeseni na RTL-u i na streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.