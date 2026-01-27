Ljubav je u zraku, neka bude i u braku: Top 8 parfema za njega i nju koje možete pokloniti ovog Valentinova
A kad tražimo takve poklone, nekako se prirodno svi putevi susreću u dm-u, mjestu na kojem se ljubavne ideje pretvaraju u male, mirisne priče. Posebno kad znamo da se kupnja mirisa može dodatno isplatiti uz ‘Moj dm’ aplikaciju i više bodova.
U nastavku smo odabrali četiri parfema za njega, a kao mali bonus i četiri mirisna prijedloga za nju (za sve one frajere koji škicaju Žena.hr, ali to nikad neće priznati naglas).
ZA NJEGA: četiri mirisa, četiri raspoloženja
1. Za ona jutra kad kuća još spava: Afnan 9 pm Rebel edp
Postoje ona tiha jutra kad se probudi prije budilice, skuha kavu i pokušava biti nečujan. Ne uspije, naravno. Ali ti svejedno glumiš da spavaš jer je lijepo slušati ga kako se muva po kuhinji. Ovo je miris za takva jutra, topao, mekan, pomalo sladak, ali i dalje muževan. Kao zagrljaj u pidžami i poljubac na čelo prije nego što zatvori vrata. Savršen izbor ako želiš miris koji ostaje blizu kože i blizu srca.
2. Za večeri koje počnu 'samo filmom': Bugatti Unlimited Amber edt
Znamo kako to ide: 'Ajmo samo jedan film.' Pa dekica. Pa čaša vina. Pa film nitko više zapravo ne gleda. Ovo je miris za te večeri, topao, jantarni, zavodljiv bez da je napadan. Miris koji se ne nameće, nego se polako uvlači u prostor, u kosu, u jastuke.
Onaj tip parfema koji ne vičeš nego šapćeš.
3. Za njegove tihe pobjede: Mustang Black Signature edt
Ne mora uvijek sve biti spektakularno. Nekad je dovoljno da popravi nešto po kući. Da završi naporan tjedan. Da te nasmije baš kad ti je to najpotrebnije. Ovaj miris nosi tu neku smirenu sigurnost. Tamniji, elegantniji, s karakterom. Za muškarca koji ne traži pažnju, ali je uvijek zna suptilno dati. Za večere vani, ali i za običan utorak koji želi učiniti malo posebnijim.
4. Za noći koje se pamte po mirisu: Afnan 9 pm edp
Postoje noći kad se ne planira ništa posebno i baš zato ispadnu najbolje. Smijeh do suza, glazba malo preglasna, priče koje krenu bez početka i završe bez kraja. Ovo je miris za takve večeri. Intenzivniji, moderniji, s dozom buntovnosti. Onaj koji ostane na jakni, na vratu, na tvojim dlanovima. Miris koji sutradan prizove cijelu večer u jednom udahu...
BONUS za nju: četiri mirisa koja uvijek osvajaju
5. Za dane kad želi biti baš jako ona: Carolina Herrera Good Girl edp
Smijeh koji se čuje iz druge sobe. Poruke pune uskličnika. Ideje koje se rađaju usred noći. Ovaj miris je baš takav, lagan, vedar, ali s karakterom. Kao kompliment u bočici. Kao podsjetnik na to zašto se tako lako zaljubiti u nju.
6. Za njezinu neodoljivu energiju: Givenchy Very Irresistible edt
Za dane kad pokaže svoju alfa stranu, odjene visoke pete, stavi ruž i izađe iz stana kao da je svijet njezina pozornica. Ovo je miris za te dane. Sladak i taman, zavodljiv i mekan u isto vrijeme. Za ženu koja zna da može biti sve što si u životu zacrta.
7. Za nježne večeri i spora jutra: Sol de Janeiro Cheirosa 68
Kad se svijet stiša i razgovori postanu dublji, a dodiri sporiji. Ovo je miris za takve trenutke strasti i slobode. Topao, pomalo misteriozan, dugotrajan. Nešto između mirisne vodice i romantičnog raspoloženja u zraku. Za ženu čija se pojava pamti kao mirisna silueta i kad ode iz sobe.
8. Za njezinu slatku stranu: Guess Seductive Red edt
Postoje trenuci kad je razigrana, topla, pomalo nestašna. Kad miriše na smijeh, na kožu ugrijanu suncem, na poljupce jer eto tako. Ovo je miris za te trenutke. Voćan, zavodljiv, ali zaigran. Kao mala slatka tajna koju nosi samo za vas dvoje.
Miris kao poruka 'mislim na tebe'
Parfem je jedan od rijetkih poklona koji se ne potroši odmah. Ostaje na koži, u prostoru, u sjećanjima. Vraća nas u trenutke kad smo bili sretni, bliski. I zato je baš savršen izbor za Valentinovo.
Sve ove mirise možete pronaći u dm trgovinama ili na dm online shopu, a kupnja je još ljepša kad ide uz ‘Moj dm’ aplikaciju kao mali dodatni plus za sve koji vole spojiti lijepe geste i pametne pogodnosti. Naime u razdoblju od 1.2. do 15.2., dm svojim kupcima pri kupnji mirisa u ‘Moj dm’ aplikaciji uz prethodnu aktivaciju kupona, daruje 10x više bodova.
Jer ljubav je u zraku. A ponekad je dovoljno samo da… lijepo miriše. ❤️
*Sadržaj nastao u suradnji s dm-om.