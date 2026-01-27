Ljubav je u zraku, neka bude i u braku: Top 8 parfema za njega i nju koje možete pokloniti ovog Valentinova

Ovog Valentinova ne razmišljamo o velikim gestama, nego o malim, toplim trenucima u kojima se svatko od nas može prepoznati. Mirisi su njihovi tihi pratitelji, ne kao klasičan poklon, nego kao produžetak atmosfere. Nešto što kaže 'uz tebe sam' bez puno kompliciranih riječi.

A kad tražimo takve poklone, nekako se prirodno svi putevi susreću u dm-u, mjestu na kojem se ljubavne ideje pretvaraju u male, mirisne priče. Posebno kad znamo da se kupnja mirisa može dodatno isplatiti uz ‘Moj dm’ aplikaciju i više bodova.

U nastavku smo odabrali četiri parfema za njega, a kao mali bonus i četiri mirisna prijedloga za nju (za sve one frajere koji škicaju Žena.hr, ali to nikad neće priznati naglas).



ZA NJEGA: četiri mirisa, četiri raspoloženja

Promo dm

Postoje ona tiha jutra kad se probudi prije budilice, skuha kavu i pokušava biti nečujan. Ne uspije, naravno. Ali ti svejedno glumiš da spavaš jer je lijepo slušati ga kako se muva po kuhinji. Ovo je miris za takva jutra, topao, mekan, pomalo sladak, ali i dalje muževan. Kao zagrljaj u pidžami i poljubac na čelo prije nego što zatvori vrata. Savršen izbor ako želiš miris koji ostaje blizu kože i blizu srca.

Promo dm

Znamo kako to ide: 'Ajmo samo jedan film.' Pa dekica. Pa čaša vina. Pa film nitko više zapravo ne gleda. Ovo je miris za te večeri, topao, jantarni, zavodljiv bez da je napadan. Miris koji se ne nameće, nego se polako uvlači u prostor, u kosu, u jastuke.

Onaj tip parfema koji ne vičeš nego šapćeš.

Promo dm

Ne mora uvijek sve biti spektakularno. Nekad je dovoljno da popravi nešto po kući. Da završi naporan tjedan. Da te nasmije baš kad ti je to najpotrebnije. Ovaj miris nosi tu neku smirenu sigurnost. Tamniji, elegantniji, s karakterom. Za muškarca koji ne traži pažnju, ali je uvijek zna suptilno dati. Za večere vani, ali i za običan utorak koji želi učiniti malo posebnijim.

Promo dm

Postoje noći kad se ne planira ništa posebno i baš zato ispadnu najbolje. Smijeh do suza, glazba malo preglasna, priče koje krenu bez početka i završe bez kraja. Ovo je miris za takve večeri. Intenzivniji, moderniji, s dozom buntovnosti. Onaj koji ostane na jakni, na vratu, na tvojim dlanovima. Miris koji sutradan prizove cijelu večer u jednom udahu...



BONUS za nju: četiri mirisa koja uvijek osvajaju

Promo dm

Smijeh koji se čuje iz druge sobe. Poruke pune uskličnika. Ideje koje se rađaju usred noći. Ovaj miris je baš takav, lagan, vedar, ali s karakterom. Kao kompliment u bočici. Kao podsjetnik na to zašto se tako lako zaljubiti u nju.

Promo dm

Za dane kad pokaže svoju alfa stranu, odjene visoke pete, stavi ruž i izađe iz stana kao da je svijet njezina pozornica. Ovo je miris za te dane. Sladak i taman, zavodljiv i mekan u isto vrijeme. Za ženu koja zna da može biti sve što si u životu zacrta.

Promo dm

Kad se svijet stiša i razgovori postanu dublji, a dodiri sporiji. Ovo je miris za takve trenutke strasti i slobode. Topao, pomalo misteriozan, dugotrajan. Nešto između mirisne vodice i romantičnog raspoloženja u zraku. Za ženu čija se pojava pamti kao mirisna silueta i kad ode iz sobe.

Promo dm

Postoje trenuci kad je razigrana, topla, pomalo nestašna. Kad miriše na smijeh, na kožu ugrijanu suncem, na poljupce jer eto tako. Ovo je miris za te trenutke. Voćan, zavodljiv, ali zaigran. Kao mala slatka tajna koju nosi samo za vas dvoje.

Miris kao poruka 'mislim na tebe'

Parfem je jedan od rijetkih poklona koji se ne potroši odmah. Ostaje na koži, u prostoru, u sjećanjima. Vraća nas u trenutke kad smo bili sretni, bliski. I zato je baš savršen izbor za Valentinovo.

Sve ove mirise možete pronaći u dm trgovinama ili na dm online shopu, a kupnja je još ljepša kad ide uz ‘Moj dm’ aplikaciju kao mali dodatni plus za sve koji vole spojiti lijepe geste i pametne pogodnosti. Naime u razdoblju od 1.2. do 15.2., dm svojim kupcima pri kupnji mirisa u ‘Moj dm’ aplikaciji uz prethodnu aktivaciju kupona, daruje 10x više bodova.

Jer ljubav je u zraku. A ponekad je dovoljno samo da… lijepo miriše. ❤️

*Sadržaj nastao u suradnji s dm-om.