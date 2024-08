Kraljica boho stila Sienna Miller dobila je nasljednicu. Ovo su njihovi najbolji outfiti

BOHO STIL

Tijekom godina, Sienna Miller se etablirala kao ikona stila s nizom boho-chic stvari u ormaru koje su besprijekorno cool, a Daisy Edgar-Jones njezina je mlada nasljednica u čiji smo se stil također zaljubili. Od crvenog tepiha do ulice, obje glumice redovito šeću u novitetima modnih giganta poput Gucci i Chloé. Boho stil je možda i najkreativniji stil jer dopušta sve: od mikro traper hlačica do maksi dugih haljina, sve do kombiniranja različitih tkanina i uzoraka.