Pronašli smo odličan 'cherry red' duplić za viralne Prada cipele

U aktualnom modnom svijetu, najviše volimo zaviriti u fast fashion brendove, pomalo je to postalo naša svakodnevica. Ako često kupujemo dizajnersku odjeću i obuću, to nam financijski ne ide u korist. No high trgovine poput Zare, Manga i Stradivariusa često u svojim kolekcijama rade dupliće! Tako smo prošle godine svjedočili ogromnoj popularnosti Prada kitten heels cipela s geometrijskim cvjetnim detaljem.

Riječ je o ready to wear kolekciji za jesen/zimu 2023. koju su "iskopirali" Mango i Zara, a komadi su se rasprodali u rekordnom roku. Odlične vijesti su da je Mango nedavno izbacio još jedan viralni model inspiriran Pradom - cherry red kitten heels. Skoro su identične kao original i jako lijepo stoje na nozi. Glavna razlika između Pradinih i Mangovih cipela je razlika u cijeni od 1140 eura!

Ultimativni Mangov komad za proljeće

Umjesto u pure bijeloj, Mango je dizajnirao kitten heels u zanosnoj cherry red nijansi koja je osvojila srca mnogih zaljubljenica u modu. Uz atraktivnu boju i predivan ženstveni oblik, tu je i idealna visina pete koja će ti omogućiti udobnost i bezbrižnost tijekom nošenja.

Kako ih stilizirati?

Mango cipele definitivno laskaju ženskoj građi zbog svoje specifične špic siluete koja vizualno izdužuje svaku liniju. Možeš ih kombinirati uz jako puno outfita - za chic dnevne lookove, svečane događaje, svadbe ili poslovne večere. Definitivno ih probaj nositi uz široke traperice te oversize košulju i sako. Druga opcija koju predlažemo jest da ih nosiš uz mini i midi suknje balon kroja koje su apsoluni hit ove godine!