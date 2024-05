Kako pravilno nanijeti bronzer u samo nekoliko koraka s kvalitetnim proizvodima

Svi se slažemo s tim da lice najbolje izgleda kada je preplanulo i osunčano nakon ljeta. Ali dok nam ljeto još nije stiglo, isti dojam možeš postići i blagim nanošenjem rumenila na obraze, dobro pozicioniranim highlighterom i daškom bronzera. Kako bi postigla osunčan i osjenčen izgled te licu dala konture koje prirodno nastaju od sunca, predlažemo da u svoju rutinu uvrstiš bronzer koji će upotpuniti tvoj cjelokupni makeup. Uvođenje bronzera znači korak više u beauty rutini, pa se možda pitaš - gdje ga nanijeti i u kolikoj količini, a da izgleda nenametljivo i uredno?

Odgovor na to pitanje pronađi u nastavku teksta, a na kraju izdvajamo i najbolje drogerijske bronzere koji će te oduševiti svojim besprijekornim efektom koji pružaju licu, ali i omjerom njihove cijene i kvalitete.

Odabir prave nijanse bronzera presudan je za stvaranje lijepog i osunčanog izgleda, a on bi trebao biti za jednu do dvije nijanse tamniji od boje tena kako bi se stopio s kožom i pružio izgled prirodnih sjena. Imaj na umu da je bronzer uvijek lako nadograditi, pa savjetujemo da ne kupuješ one koji su pretamni, pogotovo ako imaš svjetliji ten.

Mat ili sjajni?

Prije nego što se odlučiš za finiš bronzera, razmisli hoćeš li ga prvenstveno koristiti za konturiranje ili postizanje preplanulog izgleda. Mat bronzeri su najbolji odabir ako želiš postići efekt sjena na licu i odlični su za sve tipove kože. Sjajni bronzeri i oni sa shimmerom i satenskim finišom najbolji su za postizanje ljetnog sjaja. Oni nisu pogodni za konturiranje već za postizanje laganog brončanog izgleda. Postoje i kremasti bronzeri koje trebaš oprezno nanositi kako bi izbjegla fleke na licu. Preporučujemo da ih dobro izblendaš beauty blenderom kako bi ih suptilno stopila s kožom.

Gdje točno nanijeti rumenilo, bronzer i highlighter?

Prvi proizvod koji se nanosi na lice je bronzer, iduće je na redu rumenilo, a posljednji se stavlja highlighter. Pojednostavljeno rečeno, bronzer se nanosi ispod jagodica obraza, po crti lica nastaloj nakon što skupiš usta kao da šalješ poljubac. Osim na to područje, nanesi ga uz rub čela i ispod brade, a na kraju lagano prijeđi i preko nosa. Rumenilo je idući korak te se nanosi iznad bronzera, na središnji dio obraza u potezu prema van, odnosno prema ušima. Ta dva proizvoda treba lijepo stopiti da ne nastanu grube i oštre linije od nanošenja proizvoda.

Osim dobrog proizvoda, važnu ulogu igraju i četkice za šminkanje. Iako postoji niz skupih četkica, jako dobre se mogu naći i u drogerijama. Tek kada pomno odradiš ta dva koraka, tvoje lice je spremno za završni touch, a to je highlighter. Koristi se na mjestima na koje svjetlost prirodno pada, odnosno od kojih se reflektira, na najviši dio obraza, na sredini nosa, uz rub sredine gornje usne te iznad obrva.

Foto: Shutterstock

Četkice za bronzer

Aura - 5,95 €

Real Techniques - 13,90 €

Mac - 41,69 €

Najbolji bronzeri

Rimmel, Radiance Brick - 4,00€

Physicians Formula, Murumuru Butter bronzer - 9,70€

Aura, All Year bronze - 11,40 €

Catrice, Sun Glow - 4,50 €

Wet n Wild, color icon bronzer – 5,95 €

IsaDora, Bronzing Powder - 15,10€

Benefit, Hoola - 25,60€

The Balm, Bahama Mama - 14,00€