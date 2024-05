Saloni za nokte u Splitu: Ovo su najbolja mjesta s vrhunskom uslugom

Donedavno smo svi lakirali nokte kod kuće, a danas je to nekim ženama nezamislivo. Naime, prije nekoliko godina zavladao je trend "odlaska na nokte". Naravno, trend nije zaobišao ni Splićanke koje su poznate po odličnom modnom i beauty ukusu. Salona za nokte u Splitu sada već ima puno i uglavnom su na jako dobrom glasu.

U nastavku izdvajamo devet izvrsnih salona za nokte u Splitu koje klijentice obožavaju i za njih imaju samo pohvale. Ako živiš u Splitu i okolici ili dolaziš na odmor u Split, računaj na to da ćeš se imati gdje opustiti i uživati u svom omiljenom tretmanu. Za dodatnu inspiraciju zaviri u estetične Instagram profile ovih profesionalki!

Larissa nail studio

Ovaj predivan salon smjestio se na adresi Put Plokita 87. Vlasnica Lara Martinović svoj salon uredila je u ženstvenom, minimalističkom stilu, pa ćeš osim besprijekorne manikure uživati u estetičnom interijeru. Lara nudi i profesionalne edukacije, a za više informacija zaviri u Instagram profil!

Studio 5

Radijska voditeljica Anamarija Božinović nedavno je "uplivala" u nove poslovne vode. Odvažila se i otvorila predivan salon na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića 2. "Studio 5" za sada u ponudi ima trajni lak na rukama i nogama te gel tehniku, a Anamarija je najavila da će uskoro krenuti s lash i brow liftom. Trajni lak na rukama naplaćuje 20 eura, što je u odnosu na većinu drugih salona, jako povoljno s obzirom na to da je usluga fenomenalna. Dođi i uvjeri se sama!

Rašpa

Salon za njegu i styling noktiju "Rašpa" preselio se u Šenoinu 27. Paradoks je što u Rašpi rade isključivo sa soak-off trajnim lakovima, što znači da proizvode s noktiju uklanjaju otapanjem, bez rašpanja nokta ili korištenja brusilice. Ako te zanimaju gel nokti ili umjetni nokti, ovaj salon možeš preskočiti jer ne rade s gelom, akrilom i tipsama. No, ljubiteljice nail arta ovdje mogu dobiti predivne, unikatne nokte.

Beauty Lab

Beauty Lab novootvoreni je salon u Ulici Ante Starčevića 12. Osim pedikure i manikure, ovo šarmantno i prekrasno uređeno mjesto nudi i druge kozmetičke usluge poput tretmana za lice.

Anđela nails

"Anđela nails" još je jedan salon poznat po svojim nevjerojatno dobrim noktima, o čemu govore i izvrsne recenzije klijentica. Specijalizirani su samo za nokte, odnosno trajni lak, gel lak i pedikuru. U ovom salonu za nokte u Splitu, na adresi Poljička cesta 15, možeš završiti i edukaciju za trajni lak, baznu gel edukaciju, usavršavanje gel tehnike te estetsku njegu stopala.

Nail room

Ovaj salon odiše opuštajućom vibrom i lijepim ambijentom, a smjestio se na adresi Terzićeva 13.Uživaj u udobnosti "Nail rooma" prepuštajući se ljubaznom osoblju koje će ti pružiti manikuru kakvu poželiš.

Noel Beauty Academy

Noel je prostrani, popularni salon u širem centru Splita. Nalazi se na adresi Vukovarska 96. Osim ostalih usluga, naravno, nudi i pedikuru i manikuru - trajni lak i gel. Odlična stvar je što radi više zaposlenica, pa ćeš brže dobiti svoj termin i uživati u cool atmosferi!

Valentina Beauty

"Valentina Beauty" daje prioritet kvalitetnim proizvodima i profesionalnoj usluzi. Opuštajuća atmosfera ovog salona osvojit će te na prvu. Vrhunska usluga pružit će tretman tvojim noktma kakav zaslužuješ.

Lilly nail bar

Ovaj preslatki salon nalazi se u splitskim shopping cetrima Mall of split i City Center One. "Lilly Open Nail Bar" je cjelokupno poslovanje preselio u prostor House of Beauty. Za sve informacije o cijenama i slobodnim terminima nazovi na 095 382 3732. Riječ je o moderno dizajniranom kozmetičkom salonu koji klijentima pruža usluge tretmana lica, masaže i njege tijela, depilacije, te pedikure.