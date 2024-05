Izluđuju te besane noći? Posegni za ovim namirnicama i uživaj u kvalitetnijem snu

Jako si umorna, odeš na spavanje oko 23 sata i onda se idućih pet sati okrećeš po krevetu i ne uspijevaš zaspati. Naravno, "uhvati" te san sat vremena prije zvuka alarma. Nadamo se da to nisi doživjela, ali činjenica je da se dosta ljudi s time bori. Uzročnika može biti puno, a samo neki od njih su anksioznost, stres, promjena okruženja i nuspojava lijekova. Dobar san nije bitan samo za ljepotu već i za zdravlje tijela i uma, ali i za duhovni mir.

Benefiti kvalitetnog sna

Ako dobro spavaš, tvoje tijelo će bolje funkcionirati, osjećat ćeš manje stresa, lakše obavljati obveze, više uživati u životu i biti bolje raspoložana. Benefita je puno, a jedan od njih je taj da su stručnjaci otkrili da ti u tome mogu pomoći i namirnice za dobar san. One sigurno neće riješiti one "dublje" probleme kojima bi se u konačnici trebao baviti liječnik, no mogu ti pomoći da mirnije prespavaš noć. Evo koje bi namirnice mogla uvrstiti u svoj večernji obrok ako imaš problema sa spavanjem.

Čajevi

Prirodni čajevi poput valerijane, kamilice i lavande, zahvaljujući svom sastavu, opuštaju tijelo, smanjuju razinu stresa i ostalih negativnih emocija i na taj način pomažu da brže i lakše zaspiš.

Valerijana sadrži dva prirodna sedativa – valepotriat i seskviterpen koji su zaduženi za opuštanje tijela, smanjenje razine stresa i uznemirenosti.

Čaj od kamilice jedan je od najpopularnijih čajeva kada je riječ o čajevima za poboljšanje kvalitete sna. Zbog svojih kemijskih spojeva kao što je apigenin, kamilica ima pozitivan utjecaj na smanjenje anksioznosti, nervoze i bolova u želucu.

Eterična ulja lavande često se koriste za aromaterapiju kojoj je glavni cilj opuštanje, a upravo iz tog razloga mnogi piju i čaj od ove biljke. Naime, lavanda sadrži mnoge antioksidativne spojeve koji su zaduženi za redukciju stresa i anksioznosti.

Grčki jogurt

Zdjelica grčkog jogurta prije spavanja može učiniti čuda za tvoj san i to zbog velike količine proteina kazeina koji se nalazi u jogurtu. On pomaže podići aminokiseline u krvotoku tijekom večeri. Ovaj protein ne samo da pomaže u opuštanju, već potiče oporavak mišića tijekom noći. Grčki jogurt je prepun i drugih zdravstvenih prednosti, a posebno su bitni probiotici koji će suzbiti probavne smetnje ako ih imaš.

Foto: Unsplash

Banane

Kako kažu stručnjaci, banane su slatko rješenje za nesanicu. Prirodni šećer i kalij pomažu u podizanju razine glikogena u jetri, sprječavajući poremećaje sna zbog niske razine šećera u krvi. Osim toga, banane sadrže triptofan koji potiče opuštanje i dobro raspoloženje. Voće bogato kalijem poput banana također može pridonijeti opuštanju mišića, smanjenju noćnih grčeva i poticanju osjećaja smirenosti prije spavanja.

Mineralna voda

Ispijanje mineralne vode bogate magnezijem ili uzimanje dodatka magnezija prije spavanja može značajno utjecati na kvalitetu sna. Idealno bi bilo da uz sebe uvijek imaš suplement s magnezijem ili namirnice koje ga sadrže. Kao alternativa tome, možeš posegnuti za mineralnom vodom. Dovoljno je popiti jednu čašu jer bi te u protivnom mogla mučiti nadutost. Inače, magnezijeva svojstva ublažavaju napetost i potiču osjećaj smirenosti te smanjuju razinu hormona stresa.