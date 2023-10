Pizza Festival stiže u jedan od najcool kvartova u Europi

Gruž, jedan od najcool kvartova u Europi, sredinom listopada dobiva ono što odavno zaslužuje – street food manifestaciju u kojoj će uživati sve generacije, Pizza Festival. Kada kažemo 'najcool', referiramo se na britanski The Telegraph, koji je dubrovačku četvrt stavio uz bok Londonu, Berlinu i Amsterdamu. U članku su istaknuli i TUP, bivšu tvornicu koja će od 12. do 15. listopada biti domaćin Pizza Festivala. Najveći eksperti za street food festivale, iza kojih su Fuliranje, Zagreb Burger Festival i Zagreb Pizza Festival, sada dolaze na jug Hrvatske, gdje su spremni napraviti veliki pizza-spektakl!

Gastro-avanturu u Dubrovnik dovodi TUP u suradnji s Gradom, a u prostoru bivše tvornice u Gružu posjetitelji će imati priliku probati specijalitete s potpisom pizza-umjetnika: Pista & Pazza, Pizza Social Cluba, Beg's Plant Baseda i Poma Food Boutiquea.

Što nas čeka na Pizza Festivalu u Dubrovniku?

Dubrovačke boje 'brani' Pista & Pazza, već dobro znani pizza-eksperti iz Župe Dubrovačke. Posjetitelji će na Festivalu imati priliku probati sjajne napoletana pizze i panuozzo sendviče, apsolutni hit među gurmanima. Panuozzo sendvič zapravo je ukusna kombinacija pizze i sendviča čiji korijeni sežu u osamdesete godine i mjesto Gragnano, južno od Napulja. Ekipa iz Pista & Pazze ovu talijansku deliciju dovodi na Festival, pa će svi zainteresirani moći probati jelo koje je u međuvremenu postalo i prava atrakcija na društvenim mrežama!

Ivan Badžek iz Pizza Social Cluba kaže kako ostaju vjerni klasici, uz poneka iznenađenja:

– Držat ćemo se tradicionalnih receptura u koje ubacujemo naš twist. Pripremat ćemo originalnu talijansku pizzu, pri čemu najviše pažnje posvećujemo tijestu i njegovoj fermentaciji. Naime, naše će tijesto fermentirati 72 sata, što je izuzetno važno kako bi se moglo peći na visokoj temperaturi, da bismo postigli željeni okus i teksturu.

Rezultat je hrskava pizza s punijim rubom, kombinacija napoletane i romane. Neki od okusa koje priprema Pizza Social Club su Ma'Margherita kao kombinacija pelat rajčice, fior di latte

mozzarelle i bosiljka, Pizzaioli u kojoj se spajaju pelat rajčica, fior di latte mozzarella, dimljena šunka, grana padano, rikula i karamelizirane cherry rajčice te Pepperoni kojoj jedinstven okus daju pepperoni kobasica, napoli salama i svježi chilli, uz pelat rajčicu, fior di latte mozzarellu i bosiljak.

Pizzu iz drugačije perspektive, u plant based varijanti, u TUP dovodi Beg's Plant Based, na čelu s Eduardom Begom:

– Sve pizze koje radimo napravljene su od namirnica isključivo biljnog porijekla i sigurni smo kako će svi biti oduševljeni okusima, teksturom, mirisom i kompletnom organoleptikom. Vjerujemo kako ćemo stvoriti pozitivan wow-efekt i potaknuti sve gurmane na češću konzumaciju plant based proizvoda.

Posjetitelji će na Pizza Festivalu moći isprobati tri vrste plant based pizze: Meet the Fig, Quattro Formaggi i Smoked Salmon and Avocado, a sve se rade na Bread Club pizza tijestu. Beg's Meet the Fig donosi kombinaciju beyond meat mljevenog mesa u reduciranom Vermouthu sa suhim smokvama, šalšom, Mozzarisella mozzarellom, bosiljkom i cherry rajčicama. Beg's Quattro Formaggi mix je Mozzarisella mozzarelle, Mozzarisella gorgonzole, Green Vie gaude i Green Vie cheddara, uz dodatak šalše, svježeg bosiljka i cherry rajčica. U Beg's Smoked Salmon and Avocado pizzi spajaju se Revo Foods dimljeni plant based losos s avokadom, svježim koprom i češnjakom, rikulom, limunovom koricom i svježe mljevenim paprom.

Nakon uspjeha na festivalima u Zadru i Zagrebu, u Dubrovnik dolazi Poma Food Boutique.

– Naš Poma tim, u suradnji s renomiranom Kroštula Artisan pekarnicom, posvećen je stvaranju receptura tijesta koje se razlikuje od svakodnevnih pizza formata koje često viđamo. Poma Food Boutique ističe se lakoćom sourdough tijesta koje je više od običnog sastojka. To je priča o strpljenju i pažnji posvećenoj svakom detalju, a neodoljivim ga čine laka probavljivost i izvanredan okus, objašnjava ekipa iz Pome.

Svojom ponudom na Festivalu obuhvatit će raznolike pizze, pri čemu naglasak stavljaju na umake i pesto koje sami pripremaju. Svim su pizzama zajednički šug od crvenih poma koje pripremaju sami, a posjetitelje očekuju sjajne kombinacije okusa: Furešta je nadjevena spojem mozzarelle,

pistachio mortadelle, grana padana, pistachio pesta i maslinovog ulja, Pepperoni kombinacijom mozzarelle, pepperoni salame, svježeg bosiljka i maslinovog ulja, Talijanka mixom mozzarelle, pesta genovese i maslinovog ulja. Uz pome, na Margheriti se nalaze mozzarella, svježi bosiljak i maslinovo ulje, a na Istrijanki mozzarella, dalmatinski dimljeni pršut, smokvina aceto krema i maslinovo ulje.

Fantastični okusi koje nam pripremaju pizza-majstori neće ostaviti ravnodušnima ni najzahtjevnija pizza-nepca. Ne možemo zamisliti bolju kulisu za uživanje u njima, od jednog od najcool europskih kvartova, dubrovačkog Gruža i bivše tvornice TUP. Posjetitelje čeka i sjajan glazbeni program: Kuzma & Shaka Zulu u četvrtak, DJ Maha u petak, Grše u subotu te Songkillersi u nedjelju. Početak koncerata zakazan je za 20 sati.

Zato, rezervirajte datume od 12. do 15. listopada, okupite ekipu i pripremite se za pizza-rapsodiju. Radno vrijeme festivala je: četvrtak i petak 16-00, a subotu i nedjelju 12-00. Ulaz je besplatan, a dodatne informacije možete potražiti na službenoj stranici Pizza Festivala, Facebooku