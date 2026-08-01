Pravila kreativnog natječaja 'Osvoji Voyo paket'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač), u čijem je vlasništvu Facebook stranica Žena.hr, organizira kreativni natječaj pod nazivom „OSVOJI VOYO PAKET“ (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje i pratitelje Facebook stranice Žena.hr.

Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-a, Facebook stranice Žena.hr i VOYO-a.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje objavom natječajne objave 26. kolovoza 2026. i traje do petka, 28. kolovoza 2026. u 23:59 sati. Natječaj će se provesti kroz jedan (1) krug.

Tijekom trajanja Kreativnog natječaja pratitelji Facebook stranice Žena.hr imaju priliku osvojiti ukupno dva (2) VOYO paketa.

Dva Sudionika s najkreativnijim odgovorima na pitanje „Zašto biste ti i Marina bile dobre prijateljice?“ objavljenima u komentaru ispod natječajne objave osvojit će po jedan (1) VOYO paket, pod uvjetom da u trenutku potvrde dobitka imaju aktivnu VOYO pretplatu.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su Sudionici ostavili na Facebook stranici Žena.hr i/ili u inboxu, isključivo u vezi s provedbom i promocijom Kreativnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da ih Priređivač može kontaktirati radi provedbe Kreativnog natječaja i dodjele nagrada.

Sudionici su suglasni da se na Facebook stranici Žena.hr i/ili portalu Žena.hr mogu objaviti njihovo ime i prezime te sadržaj njihova natječajnog odgovora.

Priređivač se obvezuje dostavljene osobne podatke Sudionika koristiti u dobroj vjeri i u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji tijekom razdoblja navedenog u Članku 2. ispod natječajne objave na Facebook stranici Žena.hr postave komentar s kreativnim odgovorom na pitanje „Zašto biste ti i Marina bile dobre prijateljice?“.

Odgovor mora biti objavljen kao komentar ispod izvorne natječajne objave i ne smije biti naknadno uređivan. Odgovori objavljeni nakon isteka roka iz Članka 2. neće biti uzeti u obzir.

Nakon završetka Kreativnog natječaja zaposlenici Priređivača odabrat će dva (2) najkreativnija odgovora. Rezultati će biti objavljeni u roku od 72 sata od završetka Kreativnog natječaja.

Prije potvrde dobitka Priređivač može od odabranih dobitnika zatražiti podatak potreban za provjeru postojanja aktivne VOYO pretplate. Ako odabrani dobitnik nema aktivnu VOYO pretplatu ili ne može potvrditi ispunjavanje ovog uvjeta, gubi pravo na nagradu, a Priređivač može odabrati sljedeći najkreativniji odgovor.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenima u Članku 4. može biti objavljen na Facebook stranicama RTL-a i/ili portalu Žena.hr. Najkreativniji odgovori prema odabiru Priređivača mogu biti dodatno istaknuti u objavama vezanima uz Kreativni natječaj.

Svaki Sudionik može sudjelovati s jednim (1) odgovorom.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti i objaviti njihovo ime i prezime te natječajni odgovor u promotivne svrhe povezane s Kreativnim natječajem.

Priređivač zadržava pravo ne uzeti u obzir ili obrisati komentare koji ne odgovaraju uvjetima iz Članka 4. ili sadrže neprimjeren, uvredljiv, diskriminatoran, nezakonit ili drugi sadržaj koji Priređivač smatra neprikladnim.

Članak 6.

Ako Sudionik u bilo kojem trenutku želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da u inbox Facebook stranice Žena.hr pošalje poruku: ODUSTAJEM OD NATJEČAJA „OSVOJI VOYO PAKET“ ili pošalje odgovarajući zahtjev na e-adresu [email protected].

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika, uključujući ime i prezime, kontaktne podatke te, za odabrane dobitnike, podatak potreban za provjeru aktivne VOYO pretplate i uručenje nagrade, radi provedbe Kreativnog natječaja, kontaktiranja Sudionika i objave podataka o dobitnicima.

Prikupljeni osobni podaci koriste se samo u svrhe povezane s provedbom Kreativnog natječaja te se pohranjuju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja i zakonskih obveza Priređivača.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući danu suglasnost dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu [email protected], pri čemu povlačenje ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti.

U slučaju povlačenja suglasnosti prije dovršetka Kreativnog natječaja, Sudionik se isključuje iz daljnjeg sudjelovanja i može izgubiti pravo na nagradu ako je njezino uručenje zbog toga onemogućeno.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje prava Sudionika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i pravo na prigovor i prenosivost podataka, u skladu s važećim propisima. Navedena prava Sudionici mogu ostvariti slanjem zahtjeva na e-adresu [email protected].

Pravo na podnošenje prigovora Sudionik može ostvariti i pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Članak 8.

Svi Sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s ovim Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju „OSVOJI VOYO PAKET“, objavljenima na Facebook stranici Žena.hr, prema kojima se osobni podaci Sudionika koriste samo u svrhe realizacije Kreativnog natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za daljnju obradu njihovih osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-adresu [email protected]. Priređivač će po primitku zahtjeva postupiti u skladu s važećim propisima.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču istiniti i da ne dovode u zabludu te da sadržajem koji objavljuju neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba.

Priređivač nije odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo taj Sudionik.

Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinog Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač ga može ukloniti te Sudionika isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Na Facebook stranici Žena.hr tijekom trajanja Kreativnog natječaja bit će vidljivi pristigli komentari, osim komentara koje Facebook/Meta ili Priređivač uklone u skladu s pravilima platforme ili ovim Pravilima.

Članak 11.

Dva (2) dobitnika Kreativnog natječaja za svoje će kreativne odgovore dobiti nagradu od Priređivača: svaki dobitnik osvaja po jedan (1) VOYO paket.

Pravo na nagradu imaju isključivo odabrani dobitnici koji u trenutku potvrde dobitka imaju aktivnu VOYO pretplatu i koji, na zahtjev Priređivača, dostave podatak potreban za provjeru ispunjavanja tog uvjeta.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja mogu biti izbrisani te neće biti uzeti u obzir pri odabiru dobitnika.

Članak 13.

Smatra se da su Sudionici sudjelovanjem u Kreativnom natječaju upoznati s ovim Pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti Pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti, uz objavu odgovarajuće obavijesti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Žena.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike objavom na Facebook stranici Žena.hr i/ili putem inboxa Facebook stranice Žena.hr.

Članak 16.

Facebook/Meta ni na koji način ne sponzorira, podržava niti administrira Kreativni natječaj i nije povezan s njime. Facebook/Meta nije odgovoran za Kreativni natječaj, a odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizam nagrađivanja, odabir dobitnika, uručenje nagrada i ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za samo sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplatom novca ne povećava se mogućnost odabira najkreativnijeg odgovora. Aktivna VOYO pretplata uvjet je za ostvarivanje prava na nagradu, kako je navedeno u ovim Pravilima.

RTL Hrvatska d.o.o.