Ana Marija Šir je skuhala nešto po svom receptu i servirala „Danas te ne volim“

Ovim singlom Ana Marija nastavlja glazbenu fazu obilježenu suradnjama sa ženama glazbenicama i autoricama koje dijele isti senzibilitet - otvoren, iskren i kreativno neovisan

U svom glazbenom studiju, koji se opet preselio u kuhinju, Ana Marija Šir je spojila nekoliko neočekivanih sastojaka: uz kćer Aleksandru Nabiullin i partnera Igora Pauka, koji potpisuje mix i master - „Danas te ne volim“ je postao obiteljski projekt.

„Ovo mi je dosad bila najzabavnija suradnja i imala sam najveću tremu jer se ipak radi o mojoj kćeri i najviše držim do njenog suda. Nema svatko mamu s kojom može snimiti pjesmu, ovo nam je bio ženski team building. I najmlađa ženska u obitelji, Enica, bila je cijelo vrijeme prisutna,“ kaže Ana Marija Šir.

Aleksandra dodaje kroz smijeh:„Ovo mi je bila najlakša poslovna suradnja ikad, samo sam se spustila niz stepenice i dobila sushi nakon toga.“

Autor teksta je Denis Špičić, dugogodišnji Anin suradnik, kao bubnjar se pridružio Borna Šercar dok glazbu, aranžman, produkciju, potpisuje sama Ana Marija. Spot je snimio Domagoj Kunić, dok je montažu preuzela Ana Marija.

Ana Marija je željela pjesmu koja će odražavati mladenački, opušteni duh, ali bez upadanja u klišeje. Upravo zato joj je naslov „Danas te ne volim“ odmah privukao pažnju i savršeno se uklopio u ono što je tražila u tom trenutku, kada je već imala gotovu glazbenu matricu, ali još nije imala tekst. Ovoga puta, pretražujući stare Denisove mailove, sasvim je slučajno naišla na jedan njegov tekst, onaj koji je, čini se, strpljivo čekao svoje vrijeme da oživi u pjesmi.

Nakon suradnje s Ellom na pjesmi „Meso o meso“, te projekta „Moj tajni lutkar“, s Nikolinom Kovačević, Ana Marija najavljuje čitav niz pjesama koje će autorski i producentski potpisivati, a izvodit će ih različite izvođačice domaće scene. Plan je da do ljeta zaživi cijeli album koji će okupiti sve planirane suradnje jer pjesme su većinom dovršene, a pjevačice pomno odabrane.

Pjesma je dostupna na streaming servisima: https://youtu.be/lxXJat-R8tU?si=Pvv_CB7T4p8h_Dna