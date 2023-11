Za vitak struk, isprobaj ovih 5 napitaka za sagorijevanje masti

Stalno se govori o tome što trebamo jesti kako bismo izgubile one "šlaufove" oko struka i znamo već puno toga o prehrani. No, nikako ne smijemo u tom procesu mršavljenja zaboraviti i na napitke koju unosimo u tijelo. Ispijanje kvalitetnih i zdravih napitaka je također važno na putu do ravnog trbuha. Masne naslage na trbuhu mogu stvoriti dosta frustracija što nije neobično jer na tom području najteže izgubiti masne naslage.

Naravno i za ovo područje vrijedi jednostavna formula kao i na drugim dijelovima tijela - smanjenje unosa kalorija i veća potrošnja odnosno kalorijski deficit. Kako bi se ubrzao ovaj proces potrebno je i paziti na tekućine odnosno unositi piti prave napitke. Vrlo je važno iz svakodnevice izbaciti gazirana pića, voćne napitke ili napitke pune šećera, a ubaciti puno više ovih napitaka u nastavku.

Voda s limunom

Limunada je piće koje je važno piti što češće ili još bolje voda s limunom trebala bi se piti ujutro prije doručka ili prvog obroka u danu. Zašto? Pa, osim što može pomoći u borbi protiv virusa ili bakterija, također pomaže u sagorijevanju masnoća. Uz ovaj osvježavajući napitak smanjit će se apetit što znači da će doći i do manjeg unosa hrane, ali će se onda i ubrzati sagorijevanje masnih stanica.

No, dobro je znati da su specifični spojevi u limunu odgovorni za pokretanja različitih procesa koje vode do razgradnje masnoća. Limunada poboljšava imunološki sustav, zdravlje crijeva i produljuje osjećaj sitosti, a opet je jako ukusna i jednostavna.

Foto: Unsplash

Recept:

1 čaša vode

svježi limunov sok

med i/ili đumbirm prema želji

No, naravno da bi se postigli rezultati vrlo je važno uklopiti ovaj napitak u druge zdrave prehrambene navike.

Zeleni čaj

Postoji jasan razlog zašto se u posljednje vrijeme priča o matchi, a to je zato što je zeleni čaj glavni sastojak. Zeleni čaj sadrži veliku količinu antioksidansa polifenola koji mogu poboljšati funkciju mozga, smanjiti rizik od srčanih bolesti, zaštititi od raka i pomoći pri gubitku težine ako se ujedno smanji količina kalorija. Ekstrakt zelenog čaja katehin ima antioksidativnu moć, dok kofein doprinosi sagorijevanju masti i ubrzanju metabolizma.

Zbog svega ovoga zeleni čaj bi trebao biti obavezan u našoj svakodnevici, posebno ako želimo izgubiti masne naslage. Za ovaj napitak potrebna je samo topla voda, šalica i zeleni čaj. Količina kalorija po šalici je blizu nule osim ako se ne doda med ili šećer. Jedina stvar na koju treba paziti je visoka količina kofeina jer možda neće biti prikladan za večernje sate.

Voda

Dobra je ideja zamijeniti visokokalorične zašećerene napitke običnom vodom jer to može značajno utjecati na zdravlje i smanjenje težine. Obična voda može ubrzati metabolizam u mirovanju i pokrenuti razgradnju masnoće, piše Fitwirr.com. No, redovito ispijanje vode smanjit će apetit i hidratizirati tijelo, ali će i potaknuti izbacivanje toksina.

Foto: Unsplash

Kava

Kava je cijenjeni napitak u cijelom svijetu i obožavana kao jutarnji ritual zbog toga što se zahvaljujući kofeinu podiže količina energije. Iako ovo ne može zamijeniti kvalitetan san ipak utječe na lakši ulazak u dan. Zapravo sadrži više spojeva poput dušika, vitamina, minerala, alkaloida i fenolnih sastojaka koji pomažu u jačanju metabolizma.

Foto: Unsplash

Voda s jabučnim octom

Popularni jutarnji napitak, jabučni ocat, povezan je s tvrdnjom da pomaže kod gubitka kilograma kada se konzumira ujutro prije drugih obroka. Sve je to povezano s glavnim sastojkom jabučnog octa, octenom kiselinom koja smanjuje apetit, a to u konačnici može dovesti do smanjenja tjelesne težine. Ocat ima intenzivan okus pa se obično savjetuje da se razblaži prije konzumiranja. Ovo je jedan od recepata za napitak s jabučnim octom:

1 žlica jabučnog octa

1 šalica tople vode

1 žličica meda

1 žlica soka od limete

Jednostavno, pomiješaj sva četiri sastojka i pij ujutro prije doručka tri do sedam dana u tjednu.