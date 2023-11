Jesu li ovo najzdravije namirnice na svijetu?

Naravno, ne postoji tako nešto kao što je najzdravija namirnica na svijetu, jer su naše potrebe individualne. Ipak, nutricionisti izdvajaju namirnice koji sadrže posebno mnogo hranjivih tvari i naglašavaju kako bi se takva hrana svakako trebala naći na jelovniku svakoga tko pazi na svoje zdravlje.

Jennifer Di Noia, znanstvenica sa Sveučilišta William Paterson u New Jerseyu sastavila je popis voća i povrća koji su posebno bogati vitalnim nutrijentima. Pri sastavljaju ovog popisa 'najzdravijih' vodila se time da se konzumacijom tih namirnica mora moći podmiriti najmanje deset posto dnevnih potreba prosječne odrasle osobe za određenim nutrijentima. Na njezinoj se listi našla 41 namirnica, a među njima je 7 vrsta voća. Ipak, jedno voće istaknula je kao 'najzdravije od zdravog'. Evo koje su top 3 namirnice koje bismo dakle svakako trebale jesti – jer ne kažu uzalud, 'ono si što jedeš':

Potočarka

Kraljica među zdravim namirnicama, prema ovoj američkoj znanstvenici, jest ljekovita potočarka. Ovo je pomalo iznenađujuće, s obzirom na to da ovu namirnicu uglavnom zanemarujemo u našoj svakodnevnoj prehrani – a to je očito greška. Na našem se jelovniku listići ove biljke nađu obično negdje oko Uskrsa, a tijekom godine je se rijetko sjetimo. Šteta, jer ova biljka u potpunosti opravdava svoj naziv – dokazano je da ublažava bolesti dišnih putova te bolesti krvožilnog sustava, ubrzava rad metabolizma, smanjuje razinu kolesterola pomaže kod dijabetesa pa čak i stimulira rast kose. Potočarka obiluje biljnim proteinima, antioksidansima, mineralima i vitaminima. Pa tako malo tko zna da ova čudesna biljka koja se često koristi u narodnoj medicini ima više željeza od špinata, a sadrži i veću količinu vitamina C od limuna ili naranče.

Potočarka se može pripremiti na mnogo načina. Većinom ju kombiniramo s drugim vrstama salata, ali ju možemo kuhati i kao juhu ili je pripremiti na jednak način kako pripremamo špinat. Ipak, termalnom obradom gubi mnoga ljekovita svojstva pa se preporučuje koristiti je svježu i jesti sirovu.

Limun

Kako smo spomenule, prema ovom popisu sedam je najzdravijih vrsta voća, ali na broju jedan može niti samo jedno: limun. Najbolje ga je iscijediti i pomiješati s čašom mlake vode i ne šećeriti. Limun je čudesno voće koje pomaže kod mršavljenja, smanjuje razinu kolesterola, ublažava upale i snižava krvni tlak.

Na Di Noinoj listi limun slijedi ostalo citrusno voće kao što su limeta, naranča i grejp. Od bobičastog voća visoko na listi našla se kupina pa svakako ubaci šaku ovih crnih bobica punih antioksidansa u svoj jutarnji smoothie ili žitarice.

Kineski kelj

Među povrćem visoko na Di Noinoj listi našao se – kineski kelj. Ovo lako probavljivo zeleno lisnato povrće ima impresivno visok udio hranjivih tvari. Samo 100 grama ovog ukusnog povrća pokriva čak četvrtinu dnevne potrebe vitamina C, a također je bogato biljnim proteinima i aminokiselinama. Kineski kelj također je i riznica vitamina A, kao i kalcija.

Osim kao salatu, pripremiti ga možeš kao varivo – ili 'na lešo', uz kuhani krumpir - kao savršeni prilog.

