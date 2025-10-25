SVJETSKI DAN TJESTENINE
Posao
★★★☆☆
Bez obzira na to što i dalje trpite male stresove od nadređenih, danas ćete čak biti i protežirani. Kontradiktorno je, ali istinito.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Treba vam više sna.
