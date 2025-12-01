ZA SVEČANE DANE
Posao
★★★★★
Vjerojatno ćete postići dobar dogovor oko sponzoriranja jednog projekta u kojeg ste sumnjali.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Prespavajte prije odluka.
