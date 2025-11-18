PRISTUPAČNI I PREDIVNI
Posao
★★★☆☆
Vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Budite strpljivi.
Najčitanije
UVIJEK SA STILOM
Kako nositi crnu boju od jutra do večeri? Antonija Blaće pokazala svoju kombinaciju
'LJUBAV JE NA SELU'
Nastavljaju se dolasci na imanja farmera: Neke čeka veliko iznenađenje, a neke dame neće se pojaviti!
NEOBIČAN IZBOR
Zavjesa ili elegantna haljina ? Kate Hudson iznenadila u prozirno kraljevsko plavoj kombinaciji
Iz naše mreže