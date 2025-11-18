Ovan
Ovan

Ovan

18. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Budite strpljivi.

