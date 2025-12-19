NAJBOLJA KUPNJA
Posao
★★★☆☆
Bilo bi najbolje da ne unosite emocije u posao jer će vam tako biti samo teže. Ohladite se i budite profesionalni.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Ne uzimajte stvari previše k srcu.
