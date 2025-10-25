Jarac
Žena.hr
25. listopada 2025.

Posao

★★☆☆☆

U stanju ste izmisliti sve ono čega možda nema. To je dobro za kreativne profesije, ali za konkretne predvidive poslove nije.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Bit će ispunjenih želja.

