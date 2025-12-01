ZA SVEČANE DANE
Posao
★★★☆☆
Niste više sigurni koliko se od vas očekuje, pa ćete dozirati svoj rad ili provjeravati radne zadaće.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Odmorite svoje noge.
Najčitanije
PRESLATKA VIJEST
Lidija Lešić otkrila da očekuje prvo dijete nakon 23 godine veze sa suprugom
VELIKA PREMIJERA
Pripreme za ulogu života: Prezgodni Can Yaman pokazao kako izgleda trening za 'Sandokana'
ADVENT NA ŽENA.HR
Božićna bajka obitelji Salaj sjaji sjajem 5,6 milijuna lampica: Ove godine postoji i velika novost
Iz naše mreže