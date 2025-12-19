NAJBOLJA KUPNJA
Posao
★★★☆☆
Jedan dio onog što ste postigli pokazat će se kao puka iluzija. Stoga ćete se držati onog sigurnog i vidljivog.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Idite do kraja.
