Horoskop za četvrtak: Vage će zanemariti sve brige, jarčevima na poslovnom planu cvjetaju ruže

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Vaša najdraža osoba polako se vraća u normalu i vi se veselite zajedničkom izlasku na zanimljivo mjesto. POSAO: Nakon zanimljivog radnog dana razmišljat ćete o svojim kolegama i njihovim problemima koji vam se čine rješivim. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se.

Bik

LJUBAV: Mala zbrka u osjećajnim pitanjima bi će povezana s vašom ili partnerovom potrebom da dominira u odnosu. POSAO: Odličan je dan za poslovne dogovore temeljnih tema i poslova, znači za ono na čemu nešto počiva. Ipak, birajte riječi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može sve biti savršeno.

Blizanci

LJUBAV: Nema tajni između vas i voljene osobe, a to je nešto što vas veseli. Bit ćete iskreni i spremni na druženja. POSAO: Sportski djelatnici imat će vrlo uspješan dan, a posebno u suradnji s mladim i novim suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

Rak

LJUBAV: Vaša potreba za pričanjem i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati prazno. No i priča je nešto. POSAO: Kad se radi o ciljevima jednog posla danas bi se moglo pokazati da oni nisu ni jasni ni stabilni. Razbistrite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Godit će vam svjež zrak.

Lav

LJUBAV: Možete biti zadovoljni sobom jer ćete se znati ispravno postaviti u jednoj zahtjevnoj ljubavnoj situaciji. POSAO: Vjerojatno ćete dobiti mail koji će vas iznenaditi i potaknuti da razmislite o proširenju jednog posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne mora sve biti profit.

Djevica

LJUBAV: Tijekom današnjeg dana vjerojatno ćete dublje promišljati o sebi i svojim osjećajima. Bit ćete nadahnuti. POSAO: Svi koji rade iz sjene danas će dobiti dobar vjetar u leđa. Ostali će se baviti suptilnim vibracijama na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Dinamični snovi.

Vaga

LJUBAV: Otpustit ćete pitanja i zanemariti brige. To će vam biti i najbolji potez jer ćete se tako otvoriti za bolje ljubavne mogućnosti. POSAO: Jedva ćete dočekati kraj radnog vremena, jer vam je pun kufer i šefa, i posla, i umora. Smirite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Škorpion

LJUBAV: Bili mladi ili stari, bit ćete nesigurni i s nizom pitanja kamo sve ovo vodi. Od vas se traži veća doza tolerancije. POSAO: Još se niste navikli da su prepreke srušene, pa se svako malo čudite kako radite lakše i bolje surađujete s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Neravnoteža u krvnoj slici.

Strijelac

LJUBAV: Partner će vas iznenaditi svojim neočekivanim nastupom. Za neke će to biti pravo osvježenje, a za neke razlog za zabrinutost. POSAO: Budite strpljivi u dogovorima i pregovorima s drugima. Makar se radilo o sitnicama, i za njih treba imati živaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Ipak budite realist s malo mašte.

Jarac

LJUBAV: Vi ćete pokušavati poboljšavati svoje osobne odnose ili ako ste još sami, uspostavljati nove, ali to će ići čas gore, čas dolje. Računajte na to. POSAO: Ono što vi sada razvijate i gradite, sigurno je i vjerojatno će se razviti u dugoročan posao. Samo nastavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je više stvari na svom mjestu.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je još jedan lijep i nadahnjujući dan za ljubav. Bilo sami, bilo u dvoje, znat ćete što želite i što očekujte. POSAO: Nemate briga ni problema jer se stvari očito razvijaju povoljno po vas. Ipak, osigurajte ono što ste postigli. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u svom domu.

Ribe

LJUBAV: Izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekog do kog vam je stalo. POSAO: Treba poraditi malo više, a još se tome niste prilagodili, pa ćete gunđati. Stisnite zube, organizirajte se i radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne komentirajte.