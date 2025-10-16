Horoskop za četvrtak: Rakovi se trebaju maknuti od mračnih ljudi, bikovi su umorni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Trudit ćete se voljenoj osobi pružiti što više pažnje i nježnosti unatoč vlastitom nestrpljenju. POSAO: Ako imate neke zanimljive, umjetničke i uopće inventivne ideje, sad je vrijeme da ih izrazite ili barem stavite na papir. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Bik

LJUBAV: Imate sve adute u svojim rukama. Potrebno je samo pričati o svemu onom što vam leži na srcu. POSAO: Današnji dan donijet će vam uživanje, kreativnost, ljubaznost i nove maštovite poticaje, što god da radite. ZDRAVLJE&SAVJET: I dalje vas muči umor.

Blizanci

LJUBAV: Nije isključeno da nastane pravi kaos kad pokušate izraziti ono što osjećate. Stoga ne pričajte previše, nego ljubav pokažite djelima i sve će biti dobro. POSAO: Zaposleni u umjetničkim djelatnostima iznjedrit će posebna djela. I ostali će biti vrlo kreativni i drukčiji od svih drugih. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u onom što volite.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Imat ćete vrlo specifične, ali dobre ideje kojim ćete uspjeti nadvladati distancu u osobnim odnosima. KARIJERA: Na blag način odlično ćete se povezati s nadređenima, kao i s podređenima. Svi ćete izgledati poput velike obitelji. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od mračnih ljudi.

Lav

LJUBAV: Oni vezani najbolje će se osjećati kod kuće u društvu voljene osobe. Oni koji još traže srodnu dušu bit će originalni u udvaranjima. POSAO: U glavi ćete pomalo proanalizirati sve teme povezane s poslom, ali nećete donositi nikakve zaključke. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je za novi kozmetički tretman.

Djevica

LJUBAV: Vaša intuicija i mašta danas će vam sigurno pomagati da poboljšate svoje osobne odnose. Oslonite se ne spomenuto. POSAO: Mogući su problemi u zaključivanju kraćih faza poslovanja. Morat ćete biti precizniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki otkrivaju svoje nove talente.

Vaga

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da se ne možete uhvatiti "ni za što" što je sigurno. U pravu ste, ali razmislite koliko ste sami zaslužni za to. POSAO: Sve o čemu danas pomislite, pa tako i o poslu, činit će vam se lakše, ljepše i bolje. Bit ćete sasvim neopterećeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se vježbama istezanja.

Škorpion

LJUBAV: Neobaveza druženja uz kavicu mogla bi se lako pretvoriti u nešto više. Bit ćete ugodno iznenađeni ovom mogućnošću. POSAO: Zagonetke koje postoje na vašem radnom mjestu vi ćete raskrinkati s lakoćom. Bit će to zanimljiva otkrića. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na istraživanju detalja.

Strijelac

LJUBAV: Nervozu i napetost zbog nerazumijevanja u osobnim odnosima možete ukloniti čistom esencijom ljubavi bez riječi – s pomoću nježnosti. POSAO: Postoji mogućnost nesporazuma sa suradnicima. Zato kontrolirajte komunikacije, ugovore i prijedloge. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite primjer mlađima od sebe.

Jarac

LJUBAV: Emotivnost, nježnost, osjećaj za prepoznavanje onih skrivenih suptilnih razina u odnosima – sve to danas možete doživjeti. POSAO: Da biste stigli do svog cilja, morat ćete istražiti neke vrlo suptilne detalje koje mnogi guraju pod tepih. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa vas više ne može iznenaditi.

Vodenjak

LJUBAV: Svojom domišljatošću, maštom ili intuicijom vi biste danas mogli impresionirati mnoge oko sebe. Zapamtit će vas. POSAO: Suradnja s drugima umarat će vas i činiti nervoznim jer ćete imati osjećaj da stalno nešto morate objašnjavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se odlično.

Ribe

LJUBAV: To što trenutačno postoji praznina ili distanca u vašim osobnim odnosima danas ćete zaboraviti kroz priču jednog prijatelja. POSAO: Ono što ste do sada postigli donijet će vam i neke iznimno zanimljive opcije i ideje. Danas ih razmatrate. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmaknite se od svega i ispraznite svoj um.