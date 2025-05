Horoskop za četvrtak: Ovnovi čuvajte se zabluda, rakovi očekuju nagradu na poslu

Ovan

LJUBAV: Vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko novo poznanstvo ili dodatne bodove u postojećoj vezi.

KARIJERA: Čuvajte se iluzija i zabluda. Danas nećete biti objektivni u procjenama. Stoga potražite savjetnika ili pričekajte.

SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Bik

LJUBAV: Neobaveznost, otvorenost, poriv za slobodom čak i kad to može povrijediti druge – to će biti vaše težnje danas.

KARIJERA: Pokrenut će se novi kanal za zarađivanje novca. Moguće je da se radi o nečem honorarnom, no izdašnom.

SAVJET: Budite objektivni.

Blizanci

LJUBAV: Današnji dan mogao bi vas odvesti u angažman oko jedne osobe iz vaše obitelji. Morat ćete se njom (njim) pozabaviti.

KARIJERA: Ne zanosite se velikim djelima, ali ste sve svjesniji da radite ozbiljnije nego mnogi drugi. Takvi su i rezultati. Imaju težinu.

SAVJET: Mogući su manji problemi s vidom.

Rak

LJUBAV: Nije dobro špijunirati u ljubavi, pa nemojte to činiti. Ako vam nešto nije jasno, pitajte i budite spremni na svaki mogući odgovor.

KARIJERA: Pozivat ćete se na svoje zasluge u radu. Imate pravo na to, ali ne zaboravite i na svoje propuste.

SAVJET: Treba vam svježeg zraka.

Lav

LJUBAV: Danas je odličan dan za zajedničku večeru uz svijeće. Bit ćete romantični, a vaše kulinarske sposobnosti iznimne.

KARIJERA: Neki kolege danas će se osjećati jadno i zapostavljeno, pa ćete ih možda morati malo tješiti.

SAVJET: Neki odlučuju stati na kraj lošim navikama.

Djevica

LJUBAV: Neki će biti prilično slatkorječivi i brzi u dijeljenju komplimenata. Ne zaboravite na uvjerljivost.

KARIJERA: Bez obzira na to što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati. To je profesionalno.

SAVJET: Ostanite svoji.

Vaga

LJUBAV: Vaš ljubavni život bit će uredan, a vi otvoreni za svaki partnerov prijedlog. Koristit ćete i intuiciju u ljubavi.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se sve bolje povezivati s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Bit će to konstruktivna suradnja.

SAVJET: Dolazite do novih rješenja.

Škorpion

LJUBAV: Spremni ste na kompromise i suradnju. To je mudro, a donijet će vam poboljšanje osobnih odnosa.

KARIJERA: Odlučivat ćete o tome kako ostvariti konačan kraj jednog posla ili projekta. Bit ćete spremni presjeći i ići u novo.

SAVJET: Nastavite u miru dalje.

Strijelac

LJUBAV: Oni koji prolaze iskušenje tajne ljubavne veze danas neće znati što im je činiti. Nedostajat će im kompas.

KARIJERA: Povezivanje s mladim osobama u poslu potrajat će još danas. Vaše napredovanje je izvjesno.

SAVJET: Ne trpajte svašta u sebe.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno ćete primijetiti da vas dosta ljudi promatra. Bit ćete im privlačni i zavodljivi. Mnogi će padati pod vaš utjecaj.

KARIJERA: Danas ćete se malo pozabaviti jednom sasvim novom idejom koja je napredna i još možda neviđena u vašoj branši.

SAVJET: Jačate i u duhu i u tijelu.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete dobiti priliku da se zajedno maknete s uobičajenih mjesta kretanja bilo kroz izlet, bilo kroz putovanje.

KARIJERA: Nalazite se u fazi istraživanja malih stvari koje bi mogle doprinijeti boljem poslovanju.

SAVJET: Provjerite svoj bicikl.

Ribe

LJUBAV: Manjak razumijevanja dogodit će se zato što vi stalno imate potrebu prigovarati. Tako zatvarate i sebe i partnera.

KARIJERA: Vaši poslovni partneri imat će jedne ideje, a vi druge. Trebat će se znati postaviti prema svemu.

SAVJET: Bolje ćete se osjećati ako odredite granice.

