Djevica
Djevica

Djevica

25. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Opet nećete biti sigurni što želite. Petljat ćete, doduše i uspješno, ali nedostajat će dosljednosti i perfekcionizma u radu.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Nervoza vlada.

