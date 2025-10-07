Škorpion
Žena.hr
7. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Inspiracija za umjetničke poteze bit će jaka. Predlagat ćete nešto sasvim nesvakidašnje.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Poboljšanje.

