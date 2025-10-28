Škorpion
28. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Vrlo je vjerojatno nadmudrivanje s nadređenima gdje nitko neće popuštati. Vi ćete tvrditi jedno, a oni drugo.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Strpljen, spašen.

