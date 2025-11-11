Škorpion
Škorpion

Škorpion

11. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Premda će izgledati da vas drugi protežiraju, nije baš tako. Zabavni ste i sposobni, a to se sada i traži.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Gimnasticirajte.

