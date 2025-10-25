Škorpion
25. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Bez obzira na mala podrivanja tipa stresa, danas ćete sve izazove rješavati s lakoćom, a u tome ćete i uživati.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Pazite na svoj jelovnik.

