SVJETSKI DAN TJESTENINE
Posao
★★★☆☆
Bez obzira na mala podrivanja tipa stresa, danas ćete sve izazove rješavati s lakoćom, a u tome ćete i uživati.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Pazite na svoj jelovnik.
