Škorpion
13. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Duhove prošlosti danas ćete ostaviti iza sebe i bez opterećenja krenuti u nove radne pobjede.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Uzmite vitamine, voće i povrće.

