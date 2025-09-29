Škorpion
29. rujna 2025.

Posao

★★☆☆☆

Nećete biti sigurni kako napraviti jedan posao, a nemate koga pitati. Uz to, bit će i mnogo zadataka. Morate se sami snaći.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Ne uzbuđujte se oko ničega.

