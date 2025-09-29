ODMOR ZA TIJELO I DUŠU
Posao
★★☆☆☆
Nećete biti sigurni kako napraviti jedan posao, a nemate koga pitati. Uz to, bit će i mnogo zadataka. Morate se sami snaći.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Ne uzbuđujte se oko ničega.
