Škorpion
Škorpion

Škorpion

Žena.hr
12. siječnja 2026.
Posao

★★★★☆

Zrelo razmišljate i radite. Zbunjuje vas to što drugi imaju prilično nedorastao pristup, ali takvi su. 

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Prihvatite realitete.

Škorpion
