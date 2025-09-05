Škorpion
5. rujna 2025.
Škorpion
Posao

★★★★☆☆

Zbog dobro obavljenog posla, neki bi danas mogli biti malo protežirani i pušteni kući prije kraja radnog vremena.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Imate pravo uživati.

